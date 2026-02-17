Nothing početkom ožujka predstavlja nove mobitele

Ranije je potvrđeno da Nothing ove godine neće izbaciti flagship mobitel, ali nas zato početkom ožujka očekuje serija Phone (4a) s dva nova modela

Nothing već neko vrijeme najavljuje dolazak nove serije mobitela, Phone (4a), a sada su konačno potvrdili i datum predstavljanja – 5. ožujka.

Izvršni direktor Nothinga, Carl Pei, objavio je poster koji parodira Appleovu pozivnicu za njihov događaj 4. ožujka, ali je preko logotipa jabuke ružičastim sprejom grafitiran „Nothing“, a na dnu i „5 march“.

Prema dosadašnjim informacijama, Nothing će predstaviti dva mobitela, Phone (4a) i Phone (4a) Pro. Oba bi uređaja trebala biti temeljena na Qualcommovim SoC-ovima iz serije Snapdragon 7. Osnovni model navodno je već zabilježen u Geekbenchu sa Snapdragonom 7s Gen 4, što znači da se Nothing i dalje drži srednjeg ranga.

Nothing je potvrdio i da će barem jedan model iz 4a serije koristiti bržu UFS 3.1 pohranu, najvjerojatnije Pro model, koji će također imati bateriju kapaciteta 5.080 mAh uz podršku za 50-vatno brzo punjenje.

Svaki od modela trebao bi biti dostupan za kupnju u više različitih boja, uključujući crnu, bijelu, ružičastu, žutu i plavu, čime Nothing nastavlja njegovati svoj prepoznatljivi vizualni identitet.