Nothing preskače novi flagship mobitel u 2026.

Umjesto novog flagshipa, Nothing će ove godine predstaviti znatno nadograđeni Phone (4a) koji bi trebao nuditi flagship iskustvo korištenja po nešto povoljnijoj cijeni

Matej Markovinović petak, 30. siječnja 2026. u 21:06
Phone (3a) 📷 Foto: Nothing
Phone (3a) Foto: Nothing

Nothing u 2026. godini neće predstaviti novi flagship mobitel, potvrdio je izvršni direktor tvrtke Carl Pei u novom videu objavljenom na Nothingovom službenom YouTube kanalu.

Umjesto toga, nadolazeći Phone (4a) pružit će korisnicima iskustvo korištenja flagship uređaja, ali u povoljnijem cjenovnom razredu. Kako tvrdi Pei, imat će kvalitetnije, premium materijale te novi dizajn kojeg će dodatno naglasiti nove boje.

Budući da će Phone (4a) imati nadogređni zaslon, kamere i ukupne performanse u odnosu na prethodni Phone (3a), Pei ga opisuje kao „potpunu evoluciju“. Što to točno znači, saznat ćemo tek nakon predstavljanja mobitela čiji datum još uvijek nije poznat.

 

