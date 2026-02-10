Nothing otkrio da Phone (4a) i Phone (4a) Pro stižu u više boja

Ove godine neće biti Nothingovih flagshipa, ali će zato Phone (4a) i Phone (4a) Pro stići u različitim bojama

Nothing je započeo s kampanjom za novu seriju mobitela Phone (4a), čime je praktički potvrđeno da se njihovo službeno predstavljanje približava.

U objavi na X-u, Nothing ne otkriva konkretne tehničke detalje, ali je zato oznaka „(a)“ sastavljena od kružića crne, bijele, ružičaste, žute i plave boje. Upravo se zbog toga može zaključiti da će Phone (4a) i Phone (4a) Pro dolaziti u tim bojama.

Nothing je ranije potvrdio da će barem jedan model iz serije Phone (4a) koristiti bržu UFS 3.1 memoriju, što je svakako korak naprijed u odnosu na UFS 2.2 koja se nalazi u modelima Phone (3a) i Phone (3a) Pro. Prema dosadašnjim neslužbenim informacijama, oba nova uređaja trebala bi pokretati SoC-ovi iz Qualcommove Snapdragon 7 serije, no još nije jasno koji.

Dodatni detalji stižu i iz energetske oznake EU-a, prema kojoj bi Nothing Phone (4a) Pro trebao imati bateriju kapaciteta 5.080 mAh. Očekuje se da će se ona u marketinškim materijalima navoditi kao tipičnih 5.200 do 5.250 mAh, što predstavlja blago povećanje u odnosu na prethodnika s baterijom od 5.000 mAh. Maksimalna snaga punjenja trebala bi iznositi do 50 W.

Više službenih informacija očekuje se u nadolazećim tjednima.