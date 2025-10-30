Nothing Phone (3a) Lite donosi prepoznatljivi transparentni dizajn za 250 eura

Niži srednji rang mobitela nije toliko zanimljiv u pogledu dizajna, no to se sada mijenja s izlaskom Nothingovog Phonea (3a) Lite koji za 250 eura nudi tvrtkin prepoznatljiv transparentni dizajn

Bug.hr četvrtak, 30. listopada 2025. u 09:13
📷 Foto: Nothing
Foto: Nothing
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,77" AMOLED (1.080 x 2.400, ~388 PPI), do 120 Hz, Panda Glass zaštita
Čip MediaTek Dimensity 7300 Pro (8 jezgri, 4 nm)
RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, proširivo microSD karticom
Stražnje kamere - 50 MP (OIS, f/1.9, glavna)
- 8 MP (f/2.2, ultraširoka, 120°)
- 2 MP (makro)
Prednja kamera 16 MP (f/2.4)
Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 / NFC / GPS
Baterija 5.000 mAh / 33 W brzo punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 164 x 78 x 8.3 mm / 199 g
Operacijski sustav Android 15, Nothing OS 3.5 (3 OS nadogradnje + 6 godina sigurnosnih ažuriranja)
Datum predstavljanja 29. listopad 2025.

Iako Nothing već ima povoljnije mobitele pod svojim brendom CMF, tvrtka je odlučila predstaviti svoj prvi jeftiniji model u glavnoj liniji proizvoda naziva Nothing Phone (3a) Lite.

Radi se, naime, o mobitelu koji je prema specifikacijama vrlo sličan CMF Phoneu 2 Pro. Glavna razlika je to što nema namjensku telefoto kameru, što u ovom cjenovnom rangu ionako nije čest slučaj. Bez obzira na cijenu, sa stražnje je strane transparentan i ima jedno Glyph svijetlo za obavijesti, tako da će se zasigurno svidjeti onima koji bi se htjeli pohvaliti da „furaju“ Nothinga, a koji možda ne žele dati puno novaca za mobitel.

S prednje ga strane krasi 6,77-inčni AMOLED zaslon Full HD+ rezolucije, frekvencije osvježavanja od 120 Hz te svjetline do 800 nita tipično i 3.000 nita vršno. Zaslon je zaštićen od puknuća i ogrebotina Panda Glassom, koji možda nije toliko poznat kao Corningov Gorilla Glass, ali i dalje nije za baciti.

Nadalje, pogoni ga MediaTekov Dimensity 7300 Pro u kombinaciji s 8 GB RAM-a i do 256 GB interne memorije uz mogućnost proširenja putem microSD kartice. Usprkos tome što to možda nije SoC visokog ranga i dalje nudi solidne rezultate u svakodnevnom radu, ne grije se pretjerano i lako može izdržati običan multitasking. U principu, bit će dovoljno snažan za sve osim glatkog igranja zahtjevnijih mobilnih igara na najvećim grafičkim postavkama.

Sa stražnje strane mobitela nalazi se glavna kamera od 50 MP s optičkom stabilizacijom, ultraširoka od 8 MP i makro kamera od 2 MP. Kako to i inače biva u ovom rangu, fotografije će biti sasvim zadovoljavajuće u uvjetima dobrog osvjetljenja, dok će se pojedina ograničenja početi pokazivati u mračnijim uvjetima.

Baterija Phonea (3a) Lite ima kapacitet 5.000 mAh uz 33-vatno brzo punjenje. Softversku stranu pokriva Nothing OS 3.5 temeljen na Androidu 15, a proizvođač obećava tri velike nadogradnje Androida i šest godina sigurnosnih ažuriranja. Cijena za inačicu od 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije iznosi 249 eura, dok će verzija sa 256 GB memorije biti 279 eura.

