Slušalice Nothing Ear (3) stižu s novim dizajnom i boljim poništavanjem buke

Ljubitelji transparentnih gadgeta imaju se još jednom čemu veseliti jer Nothingove nove slušalice dolaze s korisnim poboljšanjima

Nothing je predstavio svoj najnoviji model TWS slušalica, Ear (3). Riječ je o njihovom vodećem modelu slušalica koji donosi niz poboljšanja u odnosu na prethodnika, kao što je redizajnirano kućište, unaprijeđenu kvalitetu zvuka, bolju autonomiju i novu značajku za uklanjanje pozadinske buke pri pozivima.

Naime, Ear (3) predstavlja prvi model slušalica u Nothingovoj ponudi koji kombinira metalne komponente s već prepoznatljivim prozirnim elementima dizajna, zbog čega izgledaju još zanimljive na oko. Kućište je dobilo značajku Super Mic koja funkcionira pomoću sustava s dvostrukim mikrofon za smanjenje okolne buke do 95 dB.

Značajka se aktivira pritiskom na novu tipku Talk i može se koristiti ne samo za pozive, nego i za snimanje glasovnih poruka te bilješki na iOS-u i Androidu.

Nadalje, svaka je slušalica opremljena i sustavom od tri mikrofona, kao i dodatnom jedinicom za snimanje koja hvata glas preko vibracija koje nastaju dok govorimo. Tu je i adaptivno poništavanje buke u stvarnom vremenu do 45 dB, što Ear (3) svrstava među naprednije slušalice u svojoj klasi.

Slušalice koriste 12-milimetarske dinamičke drivere za snažniji bas i širi zvuk, a podržani su i kodeci AAC, SBC i LDAC, kao i statički Spatial Audio. Za povezivanje služi Bluetooth 5.4 s podrškom za istovremeno spajanje na dva uređaja. Kao i prijašnji modeli, Ear (3) nudi detekciju u uhu, low-lag način rada za igranje, Hi-Res certifikat te IP54 otpornost na prašinu i vodu.

U svakoj slušalici nalazi se baterija kapaciteta 55 mAh, dok kućište donosi dodatnih 500 mAh. Prema Nothingu, autonomija iznosi do 5,5 sati s uključenim aktivnim poništavanjem buke, odnosno do 10 sati bez njega. Kućište osigurava još 38 sati dodatne reprodukcije, a podržano je i brzo te bežično punjenje.

Nothing Ear (3) moći će se kupiti u bijeloj i crnoj boji, a cijena im iznosi 179 eura. Prodaja kreće od 25. rujna.