Novi, "neplanirano" objavljeni, renderi otkrili dizajn novog Galaxy Z Folda

Zahvaljujući oštroj konkurenciji, Samsung ove godine planira predstaviti svoje nove sklopive mobitele ranije nego inače, što je rezultiralo time da se većina informacija već zna, kao i dizajn uređaja. Poznati leaker OnLeaks nedavno je u kolaboraciji s portalom SmartPrix objavio rendere koji otkrivaju kako će izgledati novi Galaxy Z Fold 5.

Naime, kao što je i očekivano, nadolazeći Fold izgledat će gotovo identično svome prethodniku. Jedina vidljiva razlika pripisuje se LED bljeskalici, koja više nije smještena tik ispod sustava kamera, već se našla na gornjoj desnoj strani.

Render Samsung Galaxy Z Fold 5. Foto: SmartPrix, OnLeaks

Kad je riječ o dimenzijama, navodi se da će rasklopljeni Galaxy Z Fold 5 imati dimenzije 154,9 x 129,9 x 6,3 milimetara, dok će u sklopljenom stanju imati 154,9 x 67,1 x 13,5 milimetara. Za usporedbu, sklopljeni Fold 4 imao je dimenzije 155,1 x 67,1 x 14,2 – 15,8, što znači da će novi model biti osjetno tanji, a sve zahvaljujući novom mehanizmu šarke.

Iako se još prije „šuškalo“ o dimenzijama zaslona, OnLeaks sada potvrđuje da će unutarnji imati dijagonalu 7,6 inča, dok će vanjski biti 6,2-inčni. Tu se nije ništa promijenilo u odnosu na prošlogodišnji Fold 4, ali budući da novi model ima manje dimenzije, to znači da su okviri oko zaslona nešto manji.

Render Samsung Galaxy Z Fold 5. Foto: SmartPrix, OnLeaks

Podsjetimo, Samsung bi trebao održati svoj sljedeći veliki Unpacked događaj u posljednjem tjednu srpnja, na kojem će uz Galaxy Z Fold 5, predstaviti i novi Z Flip 5. Očekuje se da će oba uređaja biti pogonjena Snapdragon Gen 2 for Galaxy SoC-om, uparenim s do 12 GB RAM-a te do 512 GB interne memorije.