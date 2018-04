Novi Zenfone je tu - Max Pro M1

Asus je predstavio novi mobitel iz svoje poznate serije Zenfone – Max Pro M1. Riječ je o mobitelu iz sredine ponude koji će se moći nabaviti u čak tri memorijske konfiguracije, sa 3 GB, 4GB i 6 GB RAM-a.

Osnovu mobitela čine Snapdragon 636, 5,99-inčni IPS zaslon FHD+ rezolucije i omjera stranica 18:9. Asus nije pokleknuo trendovima pa novi Zenfone nema notch, a ima 3,5-milimetarski audio port. Zbog zaslona koji zauzima veći dio prednje strane skener otiska prsta nalazi se sa stražnje strane kućišta. Skener je dosta brz te otključava uređaj unutar 0,3 sekunde.

Na istoj strani nalaze se i dvije kamere čije se specifikacije razlikuju od modela do modela. Zenfone Max Pro M1 sa 3 GB i 4 GB RAM-a opremljen je s kamerama od 13 MP i 5 MP. Najsnažniji model, onaj sa 6 GB RAM-a ima kamere od 16 MP i 5 MP. Isti recept je proizvođač primijenio i po pitanju prednjih kamera gdje su 3 GB/4GB modeli dobili kameru od 8 MP, a 6 GB model kameru od 16 MP.

Kad je u pitanju softver, Asus je odlučio kako je najbolje da sva tri modela imaju isti softver – Android 8.1 koji je tradicionalno nadograđen korisničkim sučeljem ZenUI. Asus je prilikom predstavljanja uređaja obećao barem dvije velike nadogradnje OS-a, dakle kupci mogu očekivati Android P i Android R.

Zenfone Max Pro M1 energiju potrebnu za rad crpi iz baterije kapaciteta 5.000 mAh. Prema navodima proizvođača zahvaljujući podršci za tehnologiju brzog punjenja bateriju je moguće od 0% do 100% napuniti u samo 2,5 sati. Inače baterija je kadra omogućiti do 12 sati gaminga, 42 sata razgovora preko 3G mreže, 28 sati surfanja preko Wi-Fi-ja ili do 199 sati slušanja glazbe. Korisnici kojima mobitel većinu vremena provodi u stanju pripravnosti mogu računati na do 35 dana autonomije između dva punjenja.

Dodatni plus ovog modela je što se istovremeno mogu koristiti dvije SIM kartice i memorijska kartica (Triple Slot). Inače Zenfone Max Pro M1 Asusov je odgovor na Xiaomijev Redmi Note 5 Pro i prodavat će se po povoljnijoj cijeni – 3 GB/32 GB za oko 165 USD, 4 GB/64 GB za oko 195 USD te 6 GB/64 GB za oko 225 USD.