OnePlus odlazi iz Europe i SAD-a?

Iako ova vijest djeluje iznenađujuće, Oppo i OnePlus posljednjih su godina postupno spajali razvoj, softver i proizvode i praktički postali jedan brend

OnePlus bi već ovoga tjedna mogao objaviti kraj svog samostalnog poslovanja na globalnom tržištu.

Kako doznaje WinFuture, Oppo i OnePlus u narednim bi danima trebali predstaviti temeljne promjene svoje poslovne strategije. To bi navodno uključivalo potpuno povlačenje OnePlusa s ključnih tržišta poput Europe i SAD-a, dok bi Oppo istodobno proširio svoju prisutnost na europskom tržištu.

Unatoč ovoj promjeni, postojeći korisnici OnePlusa ne bi trebali ostati bez podrške. Sigurnosna i softverska ažuriranja nastavit će pristizati do kraja predviđenog životnog ciklusa pojedinih modela, dok će se preostale zalihe uređaja postupno rasprodati. Nakon toga navodno se više ne očekuju novi modeli OnePlusa za europsko i američko tržište.

U Kini i Indiji OnePlus bi mogao nastaviti postojati, ali kao podbrend Oppa usmjeren na pristupačnije mobitele i tablete. No, treba imati na umu da OnePlus i Oppo još nisu službeno potvrdili ove informacije, ali ako se pokažu točnima, bit će to jedna od najvećih promjena na tržištu mobitela posljednjih godina.