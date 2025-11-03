Oppo Find X9 i X9 Pro stižu na europsko tržište i to s velikim baterijama

Kineski flagshipi stižu na tržište ranije nego inače, a sada je na redu Oppo s modelima Find X9 i Find X9 Pro

Bug.hr ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 09:41

Oppo Find X9

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,59" AMOLED, 1.256 x 2.7160, 120 Hz, 3.840 Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, do 3.600 nita (vršno), Corning Gorilla Glass 7i zaštita
Čip MediaTek Dimensity 9500 Pro (8 jezgri, 3 nm)
RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 16 GB / 256 GB, 16 GB / 512 GB
Stražnje kamere - 50 MP, f/1.6, 23 mm (široka), 1/1.4", OIS, multi-directional PDAF
- 50 MP, f/2.6, 73 mm (periskopska telefoto, 3× optički zoom, OIS)
- 50 MP, f/2.0, 15 mm (ultraširoka, 120°)
Prednja kamera 32 MP, f/2.4, 21 mm (široka), 4K@30/60 fps, gyro-EIS
Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC / IR port
Baterija 7.025 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 80 W (UFCS / PPS / PD), bežično punjenje 50 W, obrnuto bežično 10 W
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 157 × 73,9 × 8 mm / 203 g
Operacijski sustav Android 16, ColorOS 16 (do 5 velikih Android nadogradnji)
Datum predstavljanja 16. listopada 2025.

Oppo Find X9 Pro

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,78" LTPO AMOLED, 1B boja, 120 Hz, 2160 Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1.272 × 2.772 (~450 PPI), do 3.600 nita (vršno), Corning Gorilla Glass Victus 2 zaštita
Čip MediaTek Dimensity 9500 Pro (8 jezgri, 3 nm)
RAM / Memorija 16 / 512 GB
Stražnje kamere - 50 MP, f/1.5, 23 mm (široka), 1/1.28", 1.22 µm, OIS, multi-directional PDAF
- 200 MP, f/2.1, 70 mm (periskopska telefoto, 3× optički zoom, OIS)
- 50 MP, f/2.0, 15 mm (ultraširoka, 120°)
Prednja kamera 50 MP, f/2.0, 21 mm (široka), PDAF, 4K@30/60 fps, gyro-EIS
Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 7 (dual-band / tri-band) / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC / IR port
Baterija 7.500 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 80 W (UFCS / PPS / PD), bežično punjenje 50 W, obrnuto bežično 10 W
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 161,3 × 76,5 × 8,3 mm / 224 g
Operacijski sustav Android 16, ColorOS 16 (do 5 velikih Android nadogradnji)
Datum predstavljanja 16. listopada 2025.

Oppo je prije nekoliko tjedana predstavio svoju novu seriju flagship mobitela, koja trenutno sadržava modele Find X9 i Find X9 Pro. Iako je prvotno bilo riječ o kineskom predstavljanju bez puno službenih naznaka da će mobiteli stići na globalno tržište, to se brzo promijenilo, što znači da će se Oppovi flagshipi moći kupiti i u Europi po konkurentnim cijenama za klasu.

Naime, oba mobitela pogoni MediaTekov Dimensity 9500 koji, u odnosu na prethodne Oppove flagshipe, donosi za 32 posto brži CPU, za 33 posto brži GPU i za čak 111 posto bržu NPU jedinicu. Osim brzine, učinkovitost je također poboljšana pa tako CPU troši za 55 posto manje energije, GPU 42 posto, a NPU 56 posto manje.

Oppo Find X9 ima 6,59-inčni AMOLED zaslon od 120 Hz, dok Pro inačica ima nešto veći 6,78-inčni. Oba postižu 1.800 nita svjetline preko cijelog ekrana, odnosno do 3.600 nita u vanjskom načinu rada te dolaze s ultrazvučnim čitačem otiska prsta koji bi trebao biti značajno brži u odnosu na onaj optički u seriji Find X8.

Kad je riječ o sustavu kamera, Hasselblad je opet u glavnoj ulozi, zbog čega se i njihov logotip nalazi na samom modulu. Glavna kamera Pro modela koristi 50-megapikselni Sony LYT-828 senzor (1/1.28”) s f/1.5 objektivom od sedam elemenata i optičkom stabilizacijom slike. U odnosu na prošlogodišnji model, riječ je o većem i naprednijem senzoru koji bolje hvata svjetlo i boje.

Druga kamera je 200-megapikselni telefoto senzor (1/1.56”) sa 70 mm f/2.1 lećom, DCG-HDR tehnologijom i hibridnom optičkom stabilizacijom, čime se postiže iznimna oštrina i dinamički raspon. Uz to, Oppo i Hasselblad razvili su poseban telekonverter koji omogućuje 10x optički i do 200x digitalni zum, dok videozapisi podržavaju uvećanje i do 50x.

Snimanje videa također je doživjelo značajan iskorak, sve kamere na Pro modelu podržavaju 4K video u 60 FPS-a s Dolby Visionom, a glavna i telefoto kamera mogu doseći i 4K rezoluciju pri 120 FPS-a. Uz to, tu su i opcije Motion Photos te snimanje u log modu za profesionalnu postprodukciju.

Standardni Find X9, s druge strane, koristi prošlogodišnji 50-megapikselni LYT-808 senzor (f/1.6, OIS), dopunjen s 50-megapikselnom periskopskom kamerom (73 mm, f/2.6, OIS) i 50-megapikselnom ultraširokom (15 mm, f/2.0, AF).  Dakle, nešto skromnije, ali i dalje nije loše, pogotovo kada se u obzir uzme cjenovna razlika između običnog i Pro modela.

Što se, pak, tiče baterije, Find X9 dolazi s baterijom kapaciteta 7.025 mAh, što je povećanje od čak 1.395 mAh u odnosu na prethodnu generaciju, dok Find X9 Pro ide još dalje s kapacitetom od 7.500 mAh. Find X9 podržava 80-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje, dok X9 Pro podržava 90-vatno žično, jednako brzo 80-vatno bežično i 10-vatno reverzibilno punjenje. Iz Oppoa tvrde da će baterija zadržati najmanje 80 posto izvornog kapaciteta i nakon pet godina korištenja mobitela.

Oba mobitela imaju ColorOS 16 temeljen na Androidu 16, s 5 godina nadogradnji OS-a i 6 godina sigurnosnih zakrpa. Sustav je integriran s Google Gemini AI-jem, a uključuje i Oppo AI značajke poput AI Portrait Glow, AI Recordera i AI Mind Spacea. Zanimljivo je da ColorOS 16 nativno podržava i povezivanje s Apple Watchom.

Oppo Find X9 moći će se kupiti u Titanium Grey, Space Black i Velvet Red varijanti u konfiguracijama 12/256 GB, 12/512 GB i 16/512 GB, a početna cijena bit će mu 999 eura. S druge strane, Oppo Find X9 Pro dolazi u Silk White i Titanium Charcoal verziji i to samo u 16/512 GB inačici po cijeni od 1.300 eura.



