Oppo Find X9 Ultra stiže i na globalno tržište

Europski kupci po prvi će puta moći kupiti Ultra model iz Oppove Find X linije, čime Samsungova Ultra dobiva velikog konkurenta

Oppo je potvrdio da će Find X9 Ultra kasnije ove godine debitirati na globalnom tržištu, čime postaje prvi Ultra model u okviru Find X linije koji će se službeno prodavati izvan Kine.

Glavni fokus ovog mobitela bit će na naprednom sustavu kamera razvijenom u suradnji s Hasselbladom. Prema navodima proizvođača, riječ je o najnaprednijem sustavu mobilne fotografije koji je Oppo dosad implementirao u mobitel.

Iako za sada nisu otkrili tehničke specifikacije Find X9 Ultre, poručuju da je riječ o mobitelu „izrađenom da bude vaša sljedeća kamera“ te da je osmišljen kako bi pružio profesionalnu razinu fotografskih performansi u formatu vrhunskog mobitela.

„U 2026. godini mnogi će uređaji nositi oznaku ‘Ultra’. Smatramo da se ta titula mora zaslužiti. S modelom Find X9 Ultra postavljamo novo mjerilo u mobilnoj fotografiji“, priopćio je Elvis Zhou, izvršni direktor Oppo Europe.

Više detalja bit će poznato u narednim tjednima.