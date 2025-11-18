Oppo novom inicijativom želi povećati kvalitetu i izdržljivost svojih mobitela

Apex Guard predstavlja Oppov pokušaj da se nametne kao proizvođač koji dugovječnost stavlja u prvi plan, no ostaje za vidjeti kako će to odraziti u stvarnim uvjetima

Matej Markovinović utorak, 18. studenog 2025. u 00:03
📷 Foto: Oppo
Foto: Oppo

Oppo je u svom globalnom sjedištu i R&D kampusu Binhai Bay službeno predstavio Apex Guard, sveobuhvatnu inicijativu kojom želi podići standard kvalitete i dugotrajnosti svojih mobitela, a sve pomoću otpornijih konstrukcija, dugotrajnijih baterija, optimiziranog softvera i poboljšane postprodajne podrške.

Na hardverskoj strani, Oppo uvodi ultračvrsti čelik, AM04 aluminijsku leguru zrakoplovnog standarda i nova strukturna rješenja poput Armour Shielda, čime se u teoriji povećava otpornost uređaja na padove, ogrebotine, temperaturne ekstreme te dugotrajno korištenje tipki i USB priključaka. Tvrtka je dodatno razvila silicij-ugljičnu baterijsku tehnologiju, koja uređajima osigurava oko 400 dodatnih ciklusa punjenja, što značajno produljuje vijek baterije.

Oppo naglašava da su u suradnji s renomiranim certifikacijskim organizacijama, kao što su TÜV Rheinland, TÜV SÜD i SGS, proveli više od 180 testova uređaja kroz njihov cijeli životni ciklus, stoga kažu da Apex Guard počiva na provjerenoj kvaliteti.

Što se tiče softverske strane inicijative, ona uključuje ColorOS 16 i prvu Unified Animation arhitekturu na Androidu, namijenjenu zadržavanju glatkih animacija i responzivnosti čak i nakon višegodišnjeg korištenja. Oppo je za to proveo simulacije starenja uređaja u trajanju od 48, 60 i 72 mjeseca, kako bi vidjeli ima li optimizacija uopće željeni učinak.

No, iako je Apex Guard temeljen na jasnim tehnološkim poboljšanjima i velikom broju laboratorijskih testova, konačnu procjenu morat će donijeti korisnici novih Oppovih mobitela. Više detalja dostupno je u Oppovom priopćenju



