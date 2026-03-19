Oppo Find N6 stiže s gotovo neprimjetnim pregibom na mjestu preklapanja

SPECIFIKACIJE Ekran Vanjski: 6,62" LTPO OLED, 1B boja, 120 Hz, do 3.600 nita (maks.), 1140 x 2616 piksela (~431 ppi), zaštita: Nanocrystal Glass, Ultra HDR, Dolby Vision, HDR10+

Unutarnji: 8,12" preklopni LTPO OLED, 1B boja, 120 Hz, do 2.500 nita (maks.), 2248 x 2480 piksela (~412 ppi), self-healing Flex Glass, Zero-feel crease, Dolby Vision, HDR10+ Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB (UFS 4.1) Stražnje kamere 200 MP, f/1.8, glavna (23 mm), PDAF, OIS

50 MP, f/2.7, periskopski telefoto (70 mm), PDAF, OIS, 3x optički zoom

50 MP, f/2.0, ultraširoka (15 mm, 120°), AF Prednja kamera 20 MP (vanjski zaslon) + 20 MP (unutarnji zaslon) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth (aptX HD, LHDC 5) / NFC / infracrveni port / GPS (više sustava) / satelitska povezanost (1 TB model) Baterija 6.000 mAh Si/C Li-Ion, 80 W žično, 50 W bežično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB Type-C 3.1 (OTG, DisplayPort) Dimenzije i masa Sklopljen: 159,9 x 74,1 x 8,9 mm

Otklopljen: 159,9 x 145,6 x 4,2 mm

Masa: 225 g Operacijski sustav Android 16 s ColorOS 16 (5 godina OS nadogradnji + 6 godina sigurnosnih) Datum predstavljanja 17. ožujka 2026.

Već se neko vrijeme govori da će Oppo postaviti novi standard kod sklopivih mobitela s novim modelom i sada su to donekle i napravili. Predstavili su Find N6, mobitel koji na mjestu sklapanja praktički nema vidljivi pregib, a pritom ima i zavidnu otpornost na prašinu i vodu za ovakvu vrstu uređaja.

Krenimo prvo od dizajna samog mobitela. Dimenzije i dijagonala zaslona ostaju gotovo identične prethodniku, ali je Oppo zato u potpunosti redizajnirao šarku. Tu je tako druga generacija Titanium Flexion mehanizma koja je 11 posto šira i omogućuje nježnije savijanje zaslona čime se smanjuje habanje tijekom godina.

Oppo Find N6 Foto: Oppo

Posebna pažnje posvećena je i takozvanom „zero-feel“ pregibu. Zbog složene konstrukcije šarke, površina nije savršeno ravna, što uzrokuje nabor na sredini. Oppo je laserskim skeniranjem mjerio površinu s preciznošću od 0,3 mikrometra, a zatim 3D tekućim ispisom nanosio polimer u slojevima. Time je neravnina smanjena s oko 0,2 mm na svega 0,05 mm.

Uz to, novi sloj zaslona nazvan “auto-smoothing Flex Glass” deblji je za 50 posto, ima za 100 posto bolji povrat u prvobitni oblik te je za skoro 340 posto otporniji na deformacije. Oppo tvrdi da se zaslon aktivno vraća u ravno stanje odmah nakon otvaranja, što znači da pregib po sredini zaslona neće biti jako primjetan tijekom korištenja te se ne bi trebao pogoršavati s vremenom.

Mobitel je certificiran za 600.000 preklapanja uz zadržavanje zaslona bez vidljivog nabora, odnosno do milijun ukupnih preklapanja, a također donosi i IP56/IP58/IP59 certifikate za zaštitu od prašine i vode.

Što se tiče zaslona, oni su sada svjetliji i ugodniji za korištenje na otvorenom. Vanjski od 6,62 inča ima rezoluciju 2.616 × 1.140 piksela, dok unutarnji, preklopni zaslon od 8,12 inča donosi 2.480 × 2.248 piksela. Oba koriste LTPO tehnologiju s prilagodljivom frekvencijom osvježavanjem od 1 do 120 Hz, pa nude glatko iskustvo korištenja uz bolju energetsku učinkovitost. Također podržavaju 10-bitni prikaz i Dolby Vision za bogatije i prirodnije boje.

Mobitel pogoni Qualcommov flagship SoC, Snapdragon Elite 8 Gen 5, uparen s 12 ili 16 GB LPDDR5X RAM-a te do 1 TB UFS 4.1 interne memorije. Baterija pak ima kapacitet 6.000 mAh te podržava 80-vatno SuperVOOC brzo punjenje žicom i 50-vatno AirVOOC bežično punjenje.

Kad je riječ o sustavu kamera, on se nije puno mijenjao. Tu je tako gavna kamera od 200 MP, kao i telefoto kamera od 50 MP te 50-megapikselna ultraširoka kamera s nešto većim senzorom i autofokusom. Tu je i dodatni True Color senzor koji pomaže u preciznijem prikazu boja, a za selfije su zadužene dvije kamere od 20 MP, po jedna na svakom zaslonu.

Softversku stranu pokriva ColorOS 16 temeljen na Androidu 16, uz obećanih pet godina nadogradnji sustava i šest godina sigurnosnih zakrpa. Oppo Find N6 dostupan je za kupnju u bojama Blossom Orange i Stellar Titanium te Pearl Black ekskluzivno za Kinu, a globalna prodaja počinje 20. Ožujka, uglavnom na azijskim tržištima, dok Europa zasad nije uključena.

Cijene kreću od 9.999 juana (oko 1.250 eura) za model s 12 GB RAM-a i 256 GB memorije, 10.999 juana (oko 1.370 eura) za 16/512 GB te 11.999 juana (oko 1.500 eura) za najjači model s 16 GB RAM-a i 1 TB memorije.