Osvanula fotografija snimljena Galaxy S23 Ultrom

Renomirani leaker Ice Universe, „dočepao“ se prototipa nadolazećeg najjačeg Samsungovog mobitela, Galaxyja S23 Ultre. Budući da se „šuška“ da će to biti prvi mobitel južnokorejskog proizvođača s 200-megapikselnom kamerom, napravio je kratku usporedbu fotografija sa S22 Ultra modelom.

Naime, Ice Universe objavio je fotografiju povećanu 16 puta snimljenu Galaxy S22 Ultrom i njegovim nasljednikom, ističući da su AI poboljšanja slike bila isključena. Pri prvom se pogledu može vidjeti da Galaxy S23 Ultra pruža značajno oštriju fotografiju s više detalja, dok ih S22 Ultra zamagljuje.

Fotografija snimljena Galaxy S23 Ultrom. Foto: Ice Universe

Fotografija snimljena Galaxy S22 Ultrom. Foto: Ice Universe

Leaker napominje da Samsung Galaxy S23 Ultra koristi još nepredstavljeni ISOCELL senzor, koji uz podršku za fotografije od 12,5 MP i 200 MP, podržava i one od 50 MP. Uz glavni senzor, naći će se i telefoto kojeg koristi S22 Ultra, no zahvaljujući poboljšanoj obradi slike, pružat će kvalitetnije fotografije, piše GSM Arena.

Podsjetimo, Galaxy S23 Ultra nedavno je osvanuo na Geekbenchu, gdje je postigao 1.521 bod u jednojezgrenom te čak 4.689 bodova u višejezgrenom testu. Za usporedbu, Galaxy S22 Ultra dobiva oko 1.200 bodova u jednojezgrenom testu, dok na onom višejezgrenom postiže oko njih 3.200.

Nagađa se da će mobitel biti pogonjen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC-om, uparenim s do 12 GB RAM-a te do 512 GB interne memorije. Galaxy S23 UItra navodno će imati 6,8-inčni Dynamic AMOLED QHD+ zaslon od 120 Hz, podršku za 45-vatno punjenje i bateriju kapaciteta 5.000 mAh. Doći će s Androidom 13 i One UI 5.0 sučeljem.