Otkrivene specifikacije Samsungovog Galaxyja A57

Čini se da je predstavljanje Galaxyja A57 sve bliže, zbog čega možemo dobiti ozbiljniji uvid u to što očekivati

Matej Markovinović srijeda, 21. siječnja 2026. u 11:00
Galaxy A56 📷 Foto: Samsung
Galaxy A56 Foto: Samsung

Nadolazeći vodeći model iz Samsungove pristupačnije serije mobitela, Galaxy A57, pojavio se u kineskoj bazi certifikata TENAA, čime su potvrđene njegove osnovne tehničke specifikacije uoči službenog predstavljanja.

Prema objavljenim podacima, Galaxy A57 imat će 6,6-inčni zaslon s Full HD+ rezolucijom. Iako TENAA ne navodi vrstu panela, prijašnje glasine navode korištenje fleksibilnog OLED zaslona, zbog kojeg bi bočni rubovi trebali imati tanje i ujednačenije bočne rubove. Radi se inače o tehnologiji zaslona koju već generacijama koriste skuplji modeli iz S serije.

Nadalje, Galaxy A57 trebao bi pogoniti neimenovani osmojezgreni SoC takta do 2,9 GHz. Očekuje se da će to biti Samsungov Exynos 1680, ali to još uvijek nije potvrđeno. Od kamera, tu će biti sustav s glavnim senzorom od 50 MP, uz dodatne kamere od 12 MP i 5 MP, praktički isto kao i na Galaxyju A56.

Baterija bi trebala biti kapaciteta 5.000 mAh, a ranija TUV certifikacija upućuje i na brzo punjenje od 45 W. Od ostalih stavki, spominje se čitač otiska prsta ispod zaslona, težina od 182 grama i debljina od 6,9 mm, što čini ovaj mobitel nešto tanjim od aktualnog modela.

Datum predstavljanja nije otkriven, no budući da se Galaxy A57 sve češće pojavljuje u certifikacijskim bazama, čini se da će izaći na tržište prije proljeća.

 



