Ovako će izgledati Galaxy A37 i Galaxy A57

Ako je za suditi prema informacijama koje učestalo pristižu, predstavljanje Galaxyja A37 i A57 poprilično je blizu

Matej Markovinović petak, 20. ožujka 2026. u 20:22
Galaxy A37 📷 Foto: Evan Blass
Iako Samsung još nije otkrio datum predstavljanja Galaxyja A37 i Galaxyja A57, poznati leaker Evan Blass objavio je rendere koji prikazuju kako će ta dva mobitela izgledati.

Što se tiče skupljeg i naprednijeg Galaxyja A57, on će doći u nekoliko boja, uz dizajn koji ide u smjeru premium segmenta, odnosno uređaja iz serije Galaxy S26. Imat će trostruku stražnju kameru, a prema neslužbenim informacijama, pogonit će ga Exynos 1680 uparen s do 12 GB RAM-a i samo 256 GB interne memorije.

Očekuje se i da će imati 6,6-inčni AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, kao i bateriju kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 45-vatno brzo punjenje.

Galaxy A57 &#128247; Foto: Evan Blass

S druge strane, Galaxy A37 cilja na nešto širi krug korisnika, ali uz vrlo sličan pristup po pitanju dizajna. Također će dolaziti u nekoliko boja, ali će imati nešto veći, 6,7-inčni AMOLED zaslon, slabiji Exynos 1480, bateriju od 5.000 mAh i trostruku stražnju kameru.

Galaxy A37 &#128247; Foto: Evan Blass

 

