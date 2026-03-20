Ovako će izgledati Galaxy A37 i Galaxy A57

Ako je za suditi prema informacijama koje učestalo pristižu, predstavljanje Galaxyja A37 i A57 poprilično je blizu

Iako Samsung još nije otkrio datum predstavljanja Galaxyja A37 i Galaxyja A57, poznati leaker Evan Blass objavio je rendere koji prikazuju kako će ta dva mobitela izgledati.

Što se tiče skupljeg i naprednijeg Galaxyja A57, on će doći u nekoliko boja, uz dizajn koji ide u smjeru premium segmenta, odnosno uređaja iz serije Galaxy S26. Imat će trostruku stražnju kameru, a prema neslužbenim informacijama, pogonit će ga Exynos 1680 uparen s do 12 GB RAM-a i samo 256 GB interne memorije.

Očekuje se i da će imati 6,6-inčni AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, kao i bateriju kapaciteta 5.000 mAh s podrškom za 45-vatno brzo punjenje.

S druge strane, Galaxy A37 cilja na nešto širi krug korisnika, ali uz vrlo sličan pristup po pitanju dizajna. Također će dolaziti u nekoliko boja, ali će imati nešto veći, 6,7-inčni AMOLED zaslon, slabiji Exynos 1480, bateriju od 5.000 mAh i trostruku stražnju kameru.