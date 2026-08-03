Ovako će izgledati Pixel 11

Novi renderi otkrivaju dizajn standardnog modela Pixela 11, koji donosi suptilne vizualne promjene, podršku za Gemini Intelligence i do 30x digitalno povećanje

Googleov nadolazeći Pixel 11 procurio je u javnost i to zahvaljujući poznatom leakeru Evanu Blassu koji je objavio nove promotivne rendere.

Naime, Pixel 11 na prvi pogled zadržava dizajnerski smjer prethodne generacije, no donosi i jednu uočljivu promjenu. Stražnji modul s kamerama sada je u cijeloj širini prekriven staklom, što uređaju daje nešto elegantniji i moderniji izgled u odnosu na prošlogodišnji Pixel 10.

Renderi potvrđuju i da će Pixel 11 dolaziti s Googleovim paketom AI značajki Gemini Intelligence, koji će biti dostupan na cijeloj seriji Pixel 11. Ipak, čini se da osnovni model neće imati Pixel Glow, novo RGB LED osvjetljenje za obavijesti. Na objavljenim slikama vidljiva je samo klasična jednobojna LED bljeskalica, što upućuje na to da bi Pixel Glow mogao ostati rezerviran za Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL i Pixel 11 Pro Fold.

Pixel 11 na renderima dolazi u četiri boje, a jedna od promotivnih slika otkriva i da će telefoto kamera podržavati do 30x digitalno povećanje. Kao i ostatak serije, očekuje se da će uređaj pokretati novi Googleov procesor Tensor G6.

Google će novu seriju Pixel 11 službeno predstaviti 12. kolovoza.