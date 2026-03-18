Poco X8 Pro i X8 Pro Max donose znatno veće baterije i jače performanse

Dok Poco X8 Pro cilja na balans performansi i cijene, X8 Pro Max ide korak dalje i po prvi puta donosi flagship SoC u X seriju mobitela te bateriju od čak 8.500 mAh

Bug.hr srijeda, 18. ožujka 2026. u 10:45
Poco X8 Pro 📷 Foto: Poco
Poco je predstavio novu generaciju svoje popularne X serije mobitela, koja sadržava modele Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Dok oba modela donose veliki iskorak u pogledu autonomije i performansama, Max verzija po prvi puta ulazi u flagship teritorij s moćnijim SoC-om i većim zaslonom.

Poco X8 Pro Max

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,83" AMOLED (1.280 x 2.772, 19.5:9, ~447 PPI), 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
Čip MediaTek Dimensity 9500s
RAM / Memorija 12 GB / 512 GB
Stražnje kamere 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2)
Prednja kamera 20 MP (f/2.2)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 / Bluetooth 5.4
Baterija 8.500 mAh (Si/C) / 100 W + 27 W reverse
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 162.9 x 77.9 x 8.2 mm / 218 g
Operacijski sustav Android 16, HyperOS 3
Datum predstavljanja 17. ožujka 2026.

Naime, novi Poco X8 Pro Max stiže na tržište kao najambiciozniji Pocov model iz X serije do sada. Ima 6,83-inčni OLED zaslon rezolucije 1.280 x 2.772 s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, podrškom za 12-bitne boje te HDR10+ i Dolby Vision. Svjetlina mu ide do 2.000 nita u HBM načinu rada, odnosno vršnih 3.500 nita, a tu je i PWM zatamnjenje od 3.840 Hz. Za zaštitu od puknuća tu je Corningov Gorilla Glass 7i, a ne treba zaboraviti niti IP69K certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

U srcu samog mobitela nalazi se Dimensity 9500s, MediaTekov 3-nanometarski SoC s isključivo velikim jezgrama i Immortalis-G925 grafikom, uparen na našem tržištu s 12 GB LPDDR5X RAM-a i 512 GB UFS 4.1 memorije.

Poco X8 Pro Max 📷 Foto: Poco
Kako je već riječ o ozbiljnijem SoC-u, Poco navodi da mobitel može bez problema pokretati zahtjevnije igre poput Genshin Impacta i Honkai: Star Raila pri visokih 120 FPS-a, ali uz pomoć Super Resolution tehnologije. Za hlađenje je zadužen 3D IceLoop sustav s velikom parnom komorom od 5.800 mm².

Sustav kamera uključuje glavni, 50-megapikselni senzor Light Fusion 600 (1/1,95”, f/1.5, OIS), 8-megpaikselnu ultraširokokutnu kameru te 20-megapikselnu prednju kameru. Za zvuk su zaduženi dvostruki stereo zvučnici s podrškom za Hi-Res Audio i Dolby Atmos. Istaknimo i da mobitel ima Dynamic RGB osvjetljenje koje prikazuje notifikacije, status punjenja ili pak reagira na glazbu.

Poco X8 Pro 📷 Foto: Poco
Kao sami šećer na kraju, ostavili smo Si-C bateriju koja je jedna od najvećih na tržištu s kapacitetom od 8.500 mAh. Podržano je 100-vatno brzo punjenje, kao i 27-vatno obrnuto punjenje. Iz Poca navode da baterija do polovice kapaciteta dolazi za 24 minute punjenja te da zadržava do 80 posto svoga kapaciteta nakon 1.600 ciklusa punjenja.

Poco X8 Pro Max dostupan je za kupnju u bijeloj, crnoj i plavoj boji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 569 eura. U razdoblju od 17.3. do 30.4., moći će ga se kupiti po promotivnoj cijeni od 499 eura.

Poco X8 Pro

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,59" AMOLED (1.268 x 2.756, 19.5:9, ~460 PPI), 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
Čip MediaTek Dimensity 8500 Ultra
RAM / Memorija 8 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB
Stražnje kamere 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2)
Prednja kamera 20 MP (f/2.2)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / Bluetooth 6.0
Baterija 6.500 mAh / 100 W + 27 W reverse
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 157.5 x 75.2 x 8.4 mm / 201.5 g
Operacijski sustav Android 16, HyperOS 3
Datum predstavljanja 17. ožujka 2026.

Za razliku od Maxa, Poco X8 Pro donosi nešto kompaktniji pristup, ali zadržava ključne značajke serije. Ima 6,59-inčni OLED zaslon rezolucije 1.268 x 2.756 piksela, također sa 120-hercnim osvježavanjem, HDR10+ i Dolby Vision podrškom te istom vršnom svjetlinom od 3.500 nita.

Pogoni ga nešto slabiji Dimensity 8500-Ultra, MediaTekov 4-nanometarski SoC s osam Cortex-A725 jezgri I Mali-G720 grafikom, uparen s do 12 GB RAM-a I 512 GB interne memorije. Hlađenje osigurava 3D Dual-Layer IceLoop sustav s parnom komorom od 5.300 mm².

Poco X8 Pro 📷 Foto: Poco
Glavna kamera koristi Sonyjev IMX882 senzor od 50 mP (1/1,95”, f/1.5, OIS), uz 8-megapikselnu ultraširoku i 20-megapikselnu prednju kameru. Tu su i stereo zvučnici s Dolby Atmos podrškom, DynamicRGB osvjetljenje na stražnjoj strani, Gorilla Glass 7i sprijeda te IP69K certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Iako Poco X8 Pro možda nema toliko veliku bateriju kao njegov “veći brat”, tu je i dalje iznadprosječna baterija kapaciteta 6.500 mAh s podrškom za 100-vatno punjenje i 27-vatno obrnuto punjenje. Iz Poca kažu da „do stotke“ dolazi za oko 48 minuta.

Poco X8 Pro 📷 Foto: Poco
Poco X8 Pro dostupan je u crnoj, bijeloj i zelenoj boji i to u dvije memorijske varijante - 8 + 256 GB po cijeni od 399 eura te 12 + 512 GB po cijeni od 469 eura. No, kao i kod Pro Maxa, tako će se i X8 Pro moći kupiti u razdoblju od 17.3. do 30.4. po promotivnoj cijeni od 339 eura za početnu inačicu te 399 eura za onu s najviše memorije.

