Procurili službeni renderi Huaweijevih mobitela P20 i P20 Plus

Duže vrijeme se nagađa hoće li novi Huaweijevi mobiteli iz gornjeg segmenta nositi naziv P20 ili neki drugi. Huawei je konačno objavljivanjem reklame otkrio i taj podatak – ovogodišnji flagshipi nosit će naziv P20.

U kratkom reklamnom videu se pojavljuju i tri kamere čime su ujedno potvrđene i dosadašnje glasine o tome kako će se sa stražnje strane uređaja ove godine naći čak tri kamere – jedna RGB kamera od 12 MP, jedna crnobijela od 16 MP te jedna telefoto kamera od također 16 MP.

Nadalje, u reklami se spominje i „AI“ što najvjerojatnije znači kako će P20 biti pokretan od strane Kirin 970 SoC-a.

Ovih dana potvrđena je i glasina kako će Huawei P20 i P20 Plus imati appleovske zaslone. U prijevodu zasloni kod oba modela udomit će poznati zub kakav smo vidjeli i na iPhoneu X. No, srećom ovaj će biti nešto uži. Barem tako sugeriraju službeni renderi na kojima se nalaze Huawei P20 i Huawei P20 Plus modeli.

Nadalje, renderi otkrivaju kako će P20 model s prednje strane imati Home tipku, dok će ista kod P20 Plus modela izostati. Oba modela imat će i trendovski 18:9 zaslon te jednu kameru s prednje strane.

Točne specifikacije i cijene postat će poznate 27. ožujka 2018. godine za kada je Huawei najavio poseban događaj na kojemu će biti predstavljeni ovogodišnji tvrtkini flagshipi.