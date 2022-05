Qualcomm predstavio nove mobilne čipove – Snapdragon 8+ Gen 1 i Snapdragon 7 Gen 1

Iako se „šuškalo“ da će Qualcomm odgoditi predstavljanje svoje poboljšane inačice Snapdragona 8 Gen 1 zbog epidemiološke situacije u Kini, čini se da to ipak nije bio slučaj.

Naime, Qualcomm je krajem prošlog tjedna predstavio Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475), koji bi se, uz naravno skromna poboljšanja u brzini, trebao riješiti i najvećeg problema tvrtkinog prethodnog flagship SoC-a – pregrijavanja.

Dakle, Qualcomm tvrdi da Snapdragon 8+ Gen 1 pruža korisnicima 10 posto brže CPU i GPU performanse te da koristi 15 posto manje energije od svoga prethodnika. Tvrtka, stoga, navodi da će korisnici zahvaljujući njihovom novom flagship SoC-u, dobiti gotovo jedan sat dodatnog igranja ili oko 50 minuta pregledavanja društvenih mreža.

Osim toga, Qualcomm navodi da je postigao i do 30 posto bolju energetsku učinkovitost, kako od CPU-a, tako i od GPU-a te do 20 posto bolje AI performanse. Uz to, pohvalili su i bolju trajnu izvedbu novog čipa, što znači da ne bi trebao značajno gubiti na performansama kod zagrijavanja pri igranju mobilnih videoigara.

Tvrtka, međutim, nije otkrila odakle točno dolaze dodatne performanse i učinkovitost, no prema izvješću AnandTecha, razlog tome je činjenica da se Snapdragon 8+ Gen 1 proizvodi na TSMC-ovom 4-nanometarskom procesoru, umjesto na onom Samsungovom. Ostale se značajke nisu puno promijenile od Qualcommovog prethodnog flagship SoC-a.

Qualcomm je na svom događaju predstavio i novi SoC srednje klase, Snapdragon 7 Gen 1, koji je namijenjen mobilnim igračima na budžetu. Riječ je o čipu koji se može pohvaliti s 20 posto boljim grafičkim performansama od Snapdragona 778G, kao i 30 posto boljim AI performansama.

Kao zanimljivost navode i Adreno Frame Motion Engine, koji bi trebao udvostručiti broj FPS-a u videoigrama, zadržavajući pritom istu potrošnju energiju kao Snapdragon 778G. Također se navodi da Snapdragon 7 Gen 1 može podržati do 16 GB LP-DDR5 RAM-a te da će ga Honor, Oppo i Xiaomi prvi koristiti u svojim telefonima već za nekoliko tjedana.