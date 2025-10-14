Red Magic predstavio najnapredniji sustav hlađenja za mobitele na tržištu

Red Magicov novi sustav hlađenja pojavit će se u njihovom nadolazećem flagshipu, Red Magicu 11 Pro, koji vjerojatno neće stići na globalno tržište

Red Magic, bivši igraći podbrend ZTE-a, održao je u Shenzhenu konferenciju posvećenu tehnologiji hlađenja mobilnih uređaja na kojoj je predstavio svoje najnaprednije rješenje do sada – kombinaciju aktivnog tekućeg i zračnog hlađenja u pametnom telefonu. Prema njihovim navodima, riječ je o prvom serijski proizvedenom sustavu te vrste u industriji.

Naime, sustav koristi princip sličan onome u igraćim računalima i poslužiteljima, gdje pumpa cirkulira rashladnu tekućinu preko toplinskih žarišta i odvodi toplinu prema radijatoru i ventilatoru. Red Magic je, kako tvrde, značajno smanjio sve komponente kako bi sustav stao u kućište pametnog telefona, uključujući piezokeramičku mikropumpu izrađenu nakon tisuća iteracija dizajna. Tekućina koja se koristi temelji se na fluoriranim spojevima i navodno zadržava učinkovitost između -40 i 70 °C.

Osim toga, kako bi povećali izdržljivost, inženjeri Red Magica primijenili su tehnologiju niskotemperaturnog povezivanja i posebne membrane otporne na probijanje, što bi, prema tvrdnjama tvrtke, trebalo omogućiti preživljavanje i nakon brojnih padova uređaja.

Novi sustav trebao bi se prvi put pojaviti u Red Magicu 11 Pro kojeg će pogoniti Snapdragon 8 Elite Gen 5. Upravo zbog tog sustava hlađenja, iz Red Magica kažu da će mobitel biti sposoban održavati visoke performanse u zahtjevnim mobilnim igrama i to u 2K rezoluciji te pri 144 Hz.