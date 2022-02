Redmi Note 11 serija pametnih telefona predstavljena u Hrvatskoj, uz cijene za sve verzije

Danas je Xiaomi na hrvatskoj premijeri u Zagrebu predstavio seriju mobitela Redmi Note 11, nastavljajući bogato nasljeđe serije Redmi Note s tri potpuno nova uređaja na tržištu: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 (Redmi Note 11S neće biti u ponudi na našem tržištu).

Uz uređaje serije Redmi Note 11, predstavljena je i potpuno nova serija pročišćivača zraka Xiaomi Smart Air Purifier 4 te obitelj usisivača robota Mi Robot Vacuum Mop 2.

Redmi Note

O osnovom modelu, Redmi Note 11, već ste mogli pročitati recenziju Denisa Arunovića, pa sve koje detaljnije zanima nasljednik iznimno popularnog Note 10 modela, upućujemo na danas objavljenu recenziju.

Podižući specifikacije kamere na razinu onih u vodećim modelima, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S dolaze s primarnim senzorima od 108 MP. Ultraširokokutna kamera rezolucije 8 MP proširuje korisničku perspektivu uz kut pregleda od 118 stupnjeva, a makro kamera rezolucije 2 MP izbliza snima najsitnije detalje. Dodatno, 2 MP dubinska kamera na modelima Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11 omogućuje stvaranje prirodnog bokeh efekta. S prednje strane modela Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S nalazi se prednja kamera rezolucije 16 MP, koja može snimiti čiste i prirodne selfie fotografije.

Uz dijagonale zaslona od 6,67 te 6,43 inča, serija je opremljena zaslonima FHD+ AMOLED DotDisplay u rasponu boja DCI-P3, koji pružaju življe boje i detalje, a dosežu i svjetlinu od čak 1200 cd/m2 kako bi se osigurala jasnoća prikaza, čak i pri jakom dnevnom svjetlu. Uz visoku stopu osvježavanja zaslona do 120 Hz i stopu uzorkovanja dodira do 360 Hz, serija Redmi Note 11 poboljšava iskustvo rada uz glatke animacije i tranzicije bez kašnjenja, dok istovremeno preciznije bilježi dodire prstima.

Redmi Note 11 Pro 5G pokreće napredni osmojezgreni procesor Snapdragon 695. Ovaj čipset nudi 5G povezivost i vrhunske performanse, izrađena je u 6 nm tehnologiji te ima radni takt do 2,2 GHz. Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S bazirani su na osmojezgrenom procesoru MediaTek Helio G96 te do 8 GB ugrađene RAM memorije.

Uz to, sva četiri uređaja serije Redmi Note 11 opremljena su baterijom velikog kapaciteta od 5000 mAh. Modeli Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro dolaze i s turbo 67 W punjenjem, kakvo koriste i flagship modeli, pa im je potrebno svega 15 minuta za punjenje 50% baterije.

Redmi Note 11S i Redmi Note 11 koriste 33 W Pro brzo punjenje, što omogućuje punjenje 100% baterije za oko sat vremena.

Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro dolaze u tri varijante – 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB i 8 GB + 128 GB. Redmi Note 11 dolazi u sljedećim varijantama – 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB i 6 GB + 128 GB.

Uređaji su u Hrvatskoj od danas dostupni putem Xiaomijevih službenih prodajnih kanala, Xiaomi Store trgovinama diljem zemlje te u web trgovinama.

Mi.hr i Mobis.hr nude ih po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama: Redmi Note 11 Pro 5G (6+128 GB): od 2.699 kn, Redmi Note 11 Pro (6+128 GB) od 2.299 kn te Redmi Note 11 1.699 kn (4+64 GB) i 1.799 kn (4+128 GB).

U prvom tjednu lokalne prodaje, od 25.2. do 4.3., bit će aktivna promocija tijekom koje će modeli Redmi Note 11 biti sniženi na 1.399 (4+64 GB), odnosno 1.499 kn (4+128 GB).

Dva mjeseca YouTube Premium besplatno

Zahvaljujući nedavno objavljenom partnerstvu s YouTubeom, korisnici telefona Redmi Note 11 dobit će dva mjeseca usluge YouTube Premium besplatno. YouTube Premium pretplata uključuje i pretplatu na servis YouTube Music Premium, na kojem korisnici imaju neograničen pristup bez reklamnih spotova k više od 80 milijuna službenih pjesama, uz izvedbe uživo, obrade i remikse. YouTube Premium ponuda na pametnim telefonima Redmi korisnicima je dostupna otvaranjem unaprijed instalirane aplikaciju YouTube ili posjete web odredištu www.youtube.com/premium

Besplatna zamjena zaslona za korisnike Redmi Note 11 Za sve korisnike pametnog telefona Redmi Note 11, Xiaomi na hrvatskom tržištu osigurava besplatnu zamjenu zaslona unutar 6 mjeseci od kupnje uređaja.

Xiaomi Smart Air Purifier serije 4

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, ima sustav filtracije 3-u-1 koji kombinira tehnologije elektrostatičkog naboja i mehaničke filtracije kako bi uhvatio 99,97% onečišćujućih tvari u zraku veličine i do 0,3 mikrona. Bilo da se radi o peruti kućnih ljubimaca, pamučnim vlaknima ili drugim zagađivačima, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro će to riješiti bez problema.

Kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost filtracije, Pro model iznova integrira senzore PM2,5 i PM10 za precizno otkrivanje čestica različitih veličina koje se mogu udahnuti. Dodan je ionizator koji pomaže u hvatanju plutajućih zagađivača. Uz to, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro nudi 500 m3/h PCADR i 185 m3/h FCADR, što znači da može u potpunosti pročistiti zrak dnevnog boravka od 40 m2 svakih 15 minuta.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro i Smart Air Purifier 4 bit će dostupni putem Xiaomijevih službenih prodajnih kanala po preporučenim maloprodajnim cijenama od 1.999, odnosno 1.699 kn.

Mi Robot Vacuum-Mop 2

Xiaomi je danas predstavio i novu obitelj robota usisivača i perača poda Mi Robot Vacuum-Mop 2, koja se sastoji od modela Mop 2 Ultra, Mop 2 Pro, Mop 2 te Mop 2 Lite.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra ima automatsku stanicu za samopražnjenje. Bazna stanica od 4L dostatna je za 10 čišćenja. Stanica ima dvostruke ventilacijske otvore i kanale te podržava usisnu snagu do 16.500 Pa, čime se osigurava da nema blokada tijekom procesa automatskog pražnjenja. Visoko učinkovita LDS laserska navigacija omogućuje uređaju da precizno otkrije i mapira raspored prostorije. Dodatno, ToF („time of flight“) otkrivanje prepreka inteligentno smanjuje mogućnost zaglavljivanja ili udarca, sprječava padove niz stepenice te izbjegava oštećenje namještaja na putu. Uređaj s jednim punjenjem može očistiti do 240 m², zahvaljujući velikoj bateriji od 5200 mAh. Uz snažno usisavanje do 4000 Pa te tri razine mokrog brisanja poda, ovaj kompaktni uređaj pruža vrhunske rezultate i kod ribanja tvrdokornih mrlja.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro isporučuje snažno usisavanje do 3.000 Pa i visokofrekventno brisanje ultrazvučnim vibracijama s do 10.000 okr/min, sve u jednom kompaktnom, hands-free uređaju. Napredna LDS SLAM navigacija omogućuje brzo i vrlo precizno mapiranje okoliša tijekom procesa čišćenja, čak i kada uređaj radi u uvjetima slabog svjetla i tame. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro može izvršavati programirane i prilagođene rute čišćenja, koje se lako kontrolira putem aplikacije Xiaomi Home. Uz velik kapacitet baterije od 5200 mAh, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro ima autonomiju baterije do 170 minuta. Prijateljski dizajniran za veći dom, uređaj također može pohraniti više tlocrta.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 je funkcionalni uređaj koji služi kao savršena pomoć pri čišćenju i odličan dodatak svakom stanu. Mi Robot Vacuum-Mop 2 ima snažno usisavanje do 2700 Pa i nadograđeno brisanje pod tlakom. Visoko učinkovita vizualna SLAM navigacija omogućuje uređaju da mapira rutu dok čisti. Baterija od 3200 mAh napaja uređaj za do 110 minuta, a nadograđene pametne interaktivne značajke omogućuju kontrolu postavki i ruta čišćenja putem aplikacije Xiaomi Home.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite je jednostavan izbor za korisnike koji traže svoj prvi usisivač robot. Radi se o praktičnom 2-u-1 usisivaču i brisaču poda s četiri brzine usisavanja do 2200 Pa i tri načina brisanja. Ovaj uređaj ima ugrađeni žiroskop i navigacijski sustav potpomognut vidom, kao i kantu za prašinu od 450 ml i spremnik za vodu od 270 ml, kompaktno dizajniran u kućištu tankom svega 81 mm. Mi Robot Vacuum-Mop Lite automatski se puni i nastavlja s čišćenjem bez pomoći.

Cijene uređaja na hrvatskom tržištu iznose 3.499 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra (1.599 kn stanica za samopražnjenje), 3.049 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, 2.299 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 te 1.599 kn za Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite.

Redmi Watch 2 Lite

Na današnjem događanju predstavljen je i pametni sat Redmi Watch 2 Lite. Ovaj pametni sat ima 1,55-inčni TFT zaslon osjetljiv na dodir rezolucije 360x320 piksela te je dimenzija 41,2 x 35,3 x 10,7 mm i mase 35 grama. Sat dolazi s više od 100 fitness modova te 24-satnim praćenjem otkucaja srca, vodootporan je do 5 ATM (50 m) te upariv putem Bluetooth 5.2 veze. Opremljen je Li-Ion baterijom od 262 mAh s trajanjem baterije do 10 dana te senzorima akcelerometra, broja otkucaja srca, žiroskopa, kompasa i SpO2.

Cijena Redmi Watch 2 Lite na hrvatskom tržištu iznosit će 499 kn.

Redmi Buds 3 Lite

Bežične slušalice Redmi Buds 3 Lite dio su cijenovno atraktivnih Buds 3. Ergonomski dizajn slušalica Redmi Buds 3 Lite karakterizira udobnost i nošenje slušalica čini potpuno sigurnim čak i tijekom vježbanja i fizičke aktivnosti, a dinamičku jedinicu stručno je ugodio Xiaomi Sound Lab, osiguravajući dosljednu kvalitetu zvuka.

Zahvaljujući Bluetooth sučelju verzije 5.2, postignuto je značajno poboljšane mogućnosti zaštite od smetnji i još stabilnija veza. Uz priključak za punjenje Type-C, jedno punjenje dovoljno je za do 5 sati korištenja. Redmi Buds 3 Lite koristi algoritam za smanjenje buke za prepoznavanje i izdvajanje ljudskih glasova i smanjenje pozadinske buke, čime je zajamčena jasnoća poziva.

Cijena Redmi Earbuds 3 Lite na hrvatskom tržištu iznosit će 179 kn.