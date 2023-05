Renderi novog Galaxy Z Flipa pokazuju veći vanjski zaslon

Dok će novi Galaxy Z Fold dijeliti mnoge vizualne značajke s prošlogodišnjim modelom, čini se da to neće biti slučaj s Galaxy Z Flipom 5

Nakon što su nedavno objavljeni renderi nadolazećeg Galaxy Z Folda, sada stižu i oni koji prikazuju dizajn Galaxy Z Flip 5 modela. Za razliku od Folda, promjene na novom Flipu itekako su vidljive, osobito kada je riječ o vanjskom zaslonu.

Naime, renderi koje je objavio OnLeaks u suradnji s MediaPeanutom, potvrđuju da Galaxy Z Flip 5 dobiva znatno veći vanjski zaslon. Iako još ništa nije službeno, procurjele informacije navode da se radi o dijagonali od čak 3,4 inča. Za usporedbu, prošlogodišnji Flip ima 1,9-inčni vanjski zaslon, dok konkurentski Oppo N2 Flip ima onaj veličine 3,26 inča.

Render Samsung Galaxy Z Flip 5. Foto: MediaPeanut, OnLeaks

Nadalje, renderi prikazuju i da je okvir novog Flipa ravan, baš kao na, primjerice, novijim iPhoneima. Iako to daje svojevrsni premium izgled, u praksi je to loše rješenje za one kojima mobitel često ispada iz ruku. Osim toga, kamere su sada postavljene horizontalno, dok su na starom Flipu bile postavljene vertikalno.

Iako to nije u potpunosti vidljivo, novi Flip trebao bi imati poboljšanu šarku, koja će, među ostalom, smanjiti razmak između dvije polovice mobitela. Od ostalih specifikacija, očekivano je da će Galaxy Z Flip 5 imati Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy SoC te poboljšani sustav kamera s većim glavnim senzorom.

Render Samsung Galaxy Z Flip 5. Foto: MediaPeanut, OnLeaks

Podsjetimo, Samsung će zbog pritiska konkurencije, ove godine predstaviti svoje nove sklopive mobitele nešto ranije nego inače. Prema trenutnim informacijama, sljedeći veliki Unpacked događaj održat će se u posljednjem tjednu srpnja, gdje će uz novi Flip, biti predstavljen i Z Fold 5 o kojem više možete pročitati u našem tekstu ovdje.