Samsung će sljedećeg tjedna predstaviti Galaxy S25 FE i Tab S11

Samsung je objavio da će 4. rujna održati novi Galaxy Event na kojem će, kako kažu, predstaviti najnovijeg člana Galaxy S25 obitelji i premium AI tablete. To upućuje na dolazak dugo iščekivanog Galaxyja S25 FE, kao i novih modela Galaxy Tab S11 i Tab S11 Ultra.

Što se tiče Galaxyja S25 FE, on bi trebao imati 6,7-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon sa 120-hercnim osvježavanjem i svjetlinom od 1.900 nita. Pogonit će ga Exynos 2400 uz 8 GB RAM-a i do 512 GB memorije, a baterija od 4.900 mAh podržavat će 45-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje. Očekuje se i sustav kamera s 50-megapikselnim glavnim senzorom, telefoto senzorom s 3× optičkim zumom te niz Galaxy AI funkcija unutar One UI-a 8 na Androidu 16.

Kad je riječ o tabletima, Tab S11 imat će 11-inčni AMOLED zaslon, dok će Tab S11 Ultra imati znatno veći, 14,6-inčni. Zanimljivo je da će ih pogoniti MediaTekov Dimensity 9400+, uparen s do 16 GB RAM-a i 1 TB memorije. Cijene u Europi navodno će biti 900 eura za početni Tab S11, dok će Ultra inačica biti 1.400 eura.

Dan nakon predstavljanja Galaxyja S25 FE i Taba S11, Samsung će održati i konferenciju za medije na sajmu IFA 2025 u Berlinu, gdje bi se mogle otkriti i neke dodatne novosti o njihovim budućim uređajima.