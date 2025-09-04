Samsung Galaxy S25 FE stiže s Exynosom 2400 i većom baterijom

Galaxy S25 FE tanji je i lakši od svoga prethodnika za oko 10 posto te iz kutije dolazi s One UI 8 sučeljem temeljenim na Androidu 16 i obećava čak 7 godina softverskih ažuriranja

Bug.hr četvrtak, 4. rujna 2025. u 18:43
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,7” Dynamic AMOLED 2X (2.400 x 1.080, 20:9, ~393 PPI), LTPO, do 120 Hz, 1.900 nita
Čip Exynos 2400 (4 nm, 10 jezgri, Xclipse 940 GPU)
RAM / Memorija 8 GB RAM / 128, 256 ili 512 GB UFS 4.0 (nema microSD utora)
Stražnje kamere 50 MP (f/1.8, OIS, PDAF) + 12 MP ultraširoka (f/2.2, 123˚)
+ 8 MP telefoto 3x (f/2.4, PDAF)
Prednja kamera 12 MP, f/2.2
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS
Baterija 4.900 mAh (neizmjenjiva) / 45 W žično punjenje, podržava bežično i reverzibilno punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 161,5 x 77,3 x 7,4 mm / 203 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8.0
Datum predstavljanja 4. rujna 2025.

Samsung Galaxy S25 FE danas je službeno predstavljen na sajmu IFA u Berlinu. Odmah pri prvom pogledu vidljivo je da je dizajnom sličan prethodniku, Galaxyju S24 FE, ali zato ima veću bateriju te niz osjetnih poboljšanja.

Započnimo prvo od zaslona. Galaxy S25 FE ima 6,7-inčni Dynamic AMOLED 2X LTPO zaslon Full HD+ rezolucije, vršne svjetline od 1.900 nita i frekvencije osvježavanja od 120 Hz. U zaslonu je integriran senzor otiska prsta, kao što je i inače slučaj s mobitelima ovakvog ranga, a spomenimo i da je od ogrebotina i puknuća zaštićen Corningovim Gorilla Glass Victusom+ u kombinaciji s okvirom od ojačanog aluminija.

Nadalje, Galaxy S25 FE pogoni 4-nanometarski Exynos 2400 SoC u kombinaciji s 8 GB RAM-a i do 512 GB interne memorije. Riječ je o Samsungovom novijem SoC-u koji donosi primjetan skok u performansama u odnosu na prethodnika – ima deset CPU jezgri, moćan AMD-ov Xclipse 940 GPU s podrškom za ray-tracing i znatno jači NPU za AI zadatke. Iako je u teoriji sposoban parirati Snapdragonu 8 Gen 3, u praksi se više pregrijava, stoga je Samsung u S25 FE stavio veću parnu komoru za hlađenje.

Na stražnjoj strani mobitela nalazi se trostruki sustav kamera koji koristi iste senzore kao i prošlogodišnji model. Dakle, glavna kamera od 50 MP s otvorom blende f/1.8 i optičkom stabilizacijom slike (OIS), ultraširoka od 12 MP s f/2.2 i kutom od 123 te telefoto kamera od 8 MP s 3x zumom, f/2.4 i OIS-om. S prednje strane smjestila se nadograđena 12-megapikselna kamera.

Što se tiče baterije, ona sada ima nešto veći kapacitet od 4.900 mAh s podrškom za 45-vatno brzo punjenje, ali je to i dalje poprilično skromno kada se stavi u kontekst današnjih trendova povećanja kapaciteta koje vješto koriste kineski proizvođači. Od ostalih značajki, istaknimo da Galaxy S25 FE podržava Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E i niz AI značajki poput Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser i Instant Slow-mo.

Mobitel je dostupan za kupnju u četiri boje, ledeno plavoj, crnoj, tamnoplavoj i bijeloj. Početni model s 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije bit će 750 eura, inačica s 256 GB koštat će 810 eura, dok će model s 512 GB biti 930 eura.



