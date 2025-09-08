Samsungovi tableti Galaxy Tab S11 i S11 Ultra ciljaju na sami vrh tržišta i konkuriraju iPadu Pro

Samsung serijom Tab S11 jasno cilja na sami vrh tržišta premium tableta, gdje želi konkurirati Appleovom iPadu Pro i sve jačoj ponudi iz Kine

Bug.hr ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 06:30
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Galaxy Tab S11 

SPECIFIKACIJE
Ekran 11″ Dynamic AMOLED 2X, 1.920 × 1.200 piksela (Full HD+), do 1.600 nita svjetline, 120 Hz, HDR TrueBlack 1000
Čip MediaTek Dimensity 9400+
RAM / Memorija 12 GB RAM / 128, 256 ili 512 GB + microSD
Stražnje kamere 13 MP
Prednja kamera 12 MP ultraširoka
Povezivost Wi-Fi 6E (na Wi-Fi verziji) / LTE opcija, Bluetooth 5.4
Baterija 8.400 mAh, brzo punjenje do 45 W
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 253.8 x 165.3 x 5.5 mm; 469 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8
Datum predstavljanja 4. rujna 2025. 

Galaxy Tab S11 Ultra 

SPECIFIKACIJE
Ekran 14,6″ Dynamic AMOLED 2X, 2.960 × 1.848 piksela (WQXGA+), do 1.600 nita svjetline, 120 Hz, HDR TrueBlack 1000, premaz protiv refleksije
Čip MediaTek Dimensity 9400+
RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 ili 512 GB, 16 GB RAM / 1 TB + microSD
Stražnje kamere 13 MP (glavna) + 8 MP ultraširoka
Prednja kamera 12 MP ultraširoka
Povezivost Wi-Fi 7 (na Wi-Fi verziji) / LTE opcija, Bluetooth 5.4
Baterija 11.600 mAh, brzo punjenje do 45 W
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 326.3 x 208.5 x 5.1 mm; 692 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8
Datum predstavljanja 4. rujna 2025. 

Samsung je uz Galaxy S25 FE na nedavnom predstavljanju otkrio i novu generaciju svojih flagship tableta – Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra. Riječ je o njihovim najnaprednijim tabletima do sada, koji donose poboljšane AI funkcije, snažniji SoC, veće zaslone i redizajnirani S Pen.

Za početak, treba istaknuti da oba modela pokreće MediaTekov Dimensity 9400+ u kombinaciji s AMD-ovom Radeon 890M grafikom. Tab S11 dolazi s 12 GB RAM-a i do 512 GB pohrane, dok Ultra ide do 16 GB RAM-a i 1 TB prostora, uz mogućnost proširenja microSD karticom. Nije poznato zbog čega je Samsung odustao od Qualcommovih Snapdragona za ove tablete, ali to se ni u kojem smislu neće odraditi kod performansi koje će biti vrhunske.

Tab S11 📷 Foto: Samsung
Tab S11 Foto: Samsung

Što se tiče zaslona, tu ostaje stari recept – Tab S11 ima 11-inčni, a Tab S11 Ultra čak 14,6-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon s do 1.600 nita svjetlina, 120-hercnim osvježavanjem i HDR certifikatom. Kako bi se Ultra dodatno istaknula, zaslon joj ima premaz protiv refleksije, što će olakšati korištenje u različitim uvjetima osvjetljenja.

Jedna od glavnih stavki su i baterije koje su sada dodatno narasle. Tab S11 ima bateriju kapaciteta 8.400 mAh, dok Tab S11 Ultra ima bateriju od 11.600 mAh na Ultri. Oba modela imaju 45-vatno brzo punjenje, kao i četiri zvučnika te senzor otiska prsta u zaslonu. Od kamera, obični Tab S11 na stražnjici ima jednu 13-megapikselnu kameru, dok Ultra uz nju ima i ultraširoku od 8 MP. S prednje strane oba imaju 12-megapikselnu selfie kameru.

Tab S11 Ultra 📷 Foto: Samsung
Tab S11 Ultra Foto: Samsung

Sa softverske strane, oba tableta dolaze s Androidom 16 i One UI 8 sučeljem, a mogu se pohvaliti i novim Galaxy AI značajkama, kao i poboljšanim DeX-om s Extended Modeom za bolji multitasking.

Galaxy Tab S11 i S11 Ultra dostupni su u sivoj i srebrnoj boji, a cijene kreću od 899 eura za osnovni Wi-Fi model Taba S11, dok početna Ultra košta 1.339 eura. Najskuplja verzija Ultre s LTE-om, 16 GB RAM-a i 1 TB pohrane prelazi 1.900 eura.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi