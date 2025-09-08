Samsungovi tableti Galaxy Tab S11 i S11 Ultra ciljaju na sami vrh tržišta i konkuriraju iPadu Pro

Galaxy Tab S11

SPECIFIKACIJE Ekran 11″ Dynamic AMOLED 2X, 1.920 × 1.200 piksela (Full HD+), do 1.600 nita svjetline, 120 Hz, HDR TrueBlack 1000 Čip MediaTek Dimensity 9400+ RAM / Memorija 12 GB RAM / 128, 256 ili 512 GB + microSD Stražnje kamere 13 MP Prednja kamera 12 MP ultraširoka Povezivost Wi-Fi 6E (na Wi-Fi verziji) / LTE opcija, Bluetooth 5.4 Baterija 8.400 mAh, brzo punjenje do 45 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 253.8 x 165.3 x 5.5 mm; 469 g Operacijski sustav Android 16, One UI 8 Datum predstavljanja 4. rujna 2025.

Galaxy Tab S11 Ultra

SPECIFIKACIJE Ekran 14,6″ Dynamic AMOLED 2X, 2.960 × 1.848 piksela (WQXGA+), do 1.600 nita svjetline, 120 Hz, HDR TrueBlack 1000, premaz protiv refleksije Čip MediaTek Dimensity 9400+ RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 ili 512 GB, 16 GB RAM / 1 TB + microSD Stražnje kamere 13 MP (glavna) + 8 MP ultraširoka Prednja kamera 12 MP ultraširoka Povezivost Wi-Fi 7 (na Wi-Fi verziji) / LTE opcija, Bluetooth 5.4 Baterija 11.600 mAh, brzo punjenje do 45 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 326.3 x 208.5 x 5.1 mm; 692 g Operacijski sustav Android 16, One UI 8 Datum predstavljanja 4. rujna 2025.

Samsung je uz Galaxy S25 FE na nedavnom predstavljanju otkrio i novu generaciju svojih flagship tableta – Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra. Riječ je o njihovim najnaprednijim tabletima do sada, koji donose poboljšane AI funkcije, snažniji SoC, veće zaslone i redizajnirani S Pen.

Za početak, treba istaknuti da oba modela pokreće MediaTekov Dimensity 9400+ u kombinaciji s AMD-ovom Radeon 890M grafikom. Tab S11 dolazi s 12 GB RAM-a i do 512 GB pohrane, dok Ultra ide do 16 GB RAM-a i 1 TB prostora, uz mogućnost proširenja microSD karticom. Nije poznato zbog čega je Samsung odustao od Qualcommovih Snapdragona za ove tablete, ali to se ni u kojem smislu neće odraditi kod performansi koje će biti vrhunske.

Tab S11 Foto: Samsung

Što se tiče zaslona, tu ostaje stari recept – Tab S11 ima 11-inčni, a Tab S11 Ultra čak 14,6-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon s do 1.600 nita svjetlina, 120-hercnim osvježavanjem i HDR certifikatom. Kako bi se Ultra dodatno istaknula, zaslon joj ima premaz protiv refleksije, što će olakšati korištenje u različitim uvjetima osvjetljenja.

Jedna od glavnih stavki su i baterije koje su sada dodatno narasle. Tab S11 ima bateriju kapaciteta 8.400 mAh, dok Tab S11 Ultra ima bateriju od 11.600 mAh na Ultri. Oba modela imaju 45-vatno brzo punjenje, kao i četiri zvučnika te senzor otiska prsta u zaslonu. Od kamera, obični Tab S11 na stražnjici ima jednu 13-megapikselnu kameru, dok Ultra uz nju ima i ultraširoku od 8 MP. S prednje strane oba imaju 12-megapikselnu selfie kameru.

Tab S11 Ultra Foto: Samsung

Sa softverske strane, oba tableta dolaze s Androidom 16 i One UI 8 sučeljem, a mogu se pohvaliti i novim Galaxy AI značajkama, kao i poboljšanim DeX-om s Extended Modeom za bolji multitasking.

Galaxy Tab S11 i S11 Ultra dostupni su u sivoj i srebrnoj boji, a cijene kreću od 899 eura za osnovni Wi-Fi model Taba S11, dok početna Ultra košta 1.339 eura. Najskuplja verzija Ultre s LTE-om, 16 GB RAM-a i 1 TB pohrane prelazi 1.900 eura.