Samsung Galaxy S22 i S22 Plus bez većih promjena u dizajnu

Prošli su tjedan na portalu digit.in osvanuli prvi renderi Samsung Galaxy S22 Ultra pametnog telefona, koji će, sudeći po „procurenim“ informacijama, zamijeniti tvrtkinu popularnu Note seriju preuzevši od nje neke od prepoznatljivih značajki – „kockastiji“ dizajn i utor za S Pen olovku.

Nedugo nakon toga, osvanuli su renderi Galaxy S22 i S22 Plus modela, koji, čini se, neće dobiti nikakve veće promjene u dizajnu, već će zadržati izgled prethodne generacije Samsungovih flagship uređaja S serije.

Naime, S22 i dalje ima trostruki sustav kamera, isti aluminijski obrub, a ni pozicija prednje kamere nije promijenjena, pa će korisnike dočekati i dalje na istom mjestu, piše Zouton. Međutim, ono što odmah upada u oči je manja veličina mobitela, što se moglo i očekivati prema prijašnjim glasinama, pa leaker OnLeaks navodi da su mu dimenzije 146 x 70.5 x 7.6mm (Dimenzije Galaxyja S21 za usporedbu: 151.7 x 71.2 x 7.9mm).

S druge strane, Galaxy S22 Plus također ne donosi veće promjene u dizajnu. Sudeći prema renderima s portala 91mobiles, gumbi za stišavanje/pojačavanje glasnoće pomaknuti su nešto niže, dok je sve ostalo gotovo identično S21 Plus modelu. Dimenzije su mu 157.4mm x 75.8mm x 7.6mm (Dimenzija prijašnjeg Plusa za usporedbu: 161.5 x 75.6 x 7.8 mm). OnLeaks istaknuo je na Twitteru da je informacije o S22 Plus modelu dobio pod nazivom "S22 Pro", pa je moguća i promjena samog naziva uređaja.

Svi će modeli S22 serije biti pogonjeni Snapdragonom 895/898 ili Samsungovim Exynos 2200 procesorom, ovisno o regiji.