Samsung planira predstaviti Galaxy S21 FE na CES-u 2022

Prethodne su glasine navodile da će Samsung predstaviti Galaxy S21 FE 11. siječnja, no korejska se tvrtka, prema najnovijim navodima, odlučila ipak za nešto raniji datum

Samsungovi Fan Edition pametni telefoni čest su izbor onih korisnika koji ne mare za potpuno premium iskustvo korištenja, a ipak žele dobre specifikacije za prihvatljivu cijenu. Budući da je prošlo godinu dana od izlaska Galaxy S20 FE uređaja, datum predstavljanja njegovog nasljednika s nestrpljenjem se čekao, sve do sada kada je gotovo potvrđeno da će biti predstavljen na CES-u 2022, koji će se održati od petog do osmog siječnja u Las Vegasu.

Naime, Samsung već dugo godina nije predstavio novi pametni telefon na CES-u, već je za to koristio svoje Galaxy Unpacked događaje. Iz toga su razloga obožavatelji očekivali da će korejska tvrtka nastaviti tu praksu i predstaviti Galaxy S21 FE na njihovom četvrtom događaju ove godine, međutim to se nije dogodilo, pa su se brojni morali zadovoljiti izlaskom Z Flip 3 Bespoke Editiona.

Foto: Evan Blass

U svakom slučaju, očekuje se da će Samsung na sljedećem CES-u dobiti sasvim dovoljno pažnje, pogotovo jer je u pitanu uređaj čije se predstavljanje očekuje već duže vrijeme. No, iako SamMobile čvrsto vjeruje svojim izvorima, valja istaknuti da su glasine podložne promjenama, pogotovo kada se uzme u obzir globalna nestašica čipova.

Podsjetimo, SamMobile se još u rujnu „dočepao“ korisničkog priručnika za Galaxy S21 FE, koji je potvrdio da će izgledom značajno ličiti na standardni S21 model. Osim toga, imat će IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, Samsungov Wireless DeX softver, ultrazvučni senzor otiska prsta, podršku za reverzibilno bežično punjenje te zaslon s visokom stopom osvježavanja.

Foto: SamMobile

Utora za SD karticu i slušalice nema, no to nisu jedine stvari koje će nedostajati, pa tako korisnici neće dobiti ni punjač u pakiranju. Specifikacije još nisu potvrđene, no očekuje se da će Galaxy S21 FE biti pogonjen Snapdragonom 888 ili Exynosom 2100, ovisno o regiji, te da će imati bateriju kapaciteta 4.500 mAh.