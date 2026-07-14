Samsung povećava cijene popravaka mobitela

Poskupljenje za sada pogađa samo korisnike na Samsungovu domaćem tržištu, a tvrtka kao glavni razlog navodi rast cijena rezervnih dijelova uzrokovan skupljim sirovinama poput bakra i zlata

Samsung je povećao cijene popravaka svojih mobitela u Južnoj Koreji za oko pet posto, doznaje korejski list The Chosun.

To bi značilo da je prosječan popravak Samsungovog mobitela za tamošnje korisnike postao skuplji za oko 11.000 južnokorejskih wona, odnosno približno 6,5 eura. Iz Samsunga ističu da se cijena rada neće mijenjati te da je povećanje cijene isključivo posljedica viših cijena materijala.

Konkretnije, kao glavni razlog ističe se poskupljenje bakra i zlata, čije su cijene porasle zbog poremećaja u opskrbi i geopolitičke nestabilnosti na Bliskom istoku. Bakar se u mobitelima inače koristi za izradu vodljivih staza na tiskanim pločicama, konektora i drugih električnih komponenti, dok se zlato zbog svoje vodljivosti i otpornosti na koroziju nalazi u kontaktima čipova, procesora i drugih osjetljivih elektroničkih spojeva.

Za sada nema informacija planira li Samsung slična povećanja cijena popravaka u drugim državama.