Galaxy S26 dobiva napredniji AI koji radi izravno na uređaju

Samsung s Exynosom 2600 podiže i razinu AI-a koja se izvršava izravno na mobitelu, a to ćemo već moći vidjeti s Galaxyjem S26

Samsung je otkrio nove detalje o AI mogućnostima Exynosa 2600, prvog 2-nanometarskog mobilnog SoC-a na tržištu, koji bi trebao debitirati u modelima serije Galaxy S26 početkom 2026. godine.

Naime, Exynos 2600 donosi potpuno novu NPU jedinicu koja, prema tvrdnjama Samsunga, nudi za 113 posto bolje performanse u odnosu na Exynos 2500. Time bi se trebale značajno unaprijediti mogućnosti izvođenja AI zadataka izravno na uređaju, bez potrebe za stalnom internetskom vezom.

U tome Samsung surađuje s korejskom AI tvrtkom NotaAI, čija će se tehnologija optimizacije koristiti za pokretanje većih i kompleksnijih AI modela lokalno na mobitelu. Iz Samsunga ističu da NotaAI-jeva platforma NetsPresso omogućuje znatno smanjenje veličine AI modela uz zadržavanje visoke točnosti rezultata.

U ovom kontekstu treba napomenuti i da su Samsung i NotaAI već surađivali na AI optimizacijama za Exynos 2500 i 2400 te su zajedno razvili alatni paket Exynos AI Studio.