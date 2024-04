Samsungove AI značajke stižu i na seriju Galaxy S22

Korištenje Samsungovih AI značajki unutar paketa Galaxy AI, više neće biti rezervirano samo za aktualnu i prethodnu generaciju njihovih flagship uređaja. Južnokorejska tvrtka objavila je ovoga ponedjeljka da Galaxy AI uskoro dovode i na seriju Galaxy S22, Z Fold 4, Z Flip 4 i seriju tableta Tab S8.

Prema priopćenju Samsunga, Galaxy AI stići će na navedene modele ako dio ažuriranja na One UI 6.1 te će uključivati sljedeće značajke – Circle to Search with Google, Chat Assist, Interpreter, Live Translate, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Generative Edit, Edit Suggestion i AI-Generated Wallpaper.

Ažuriranje će biti izdano početkom svibnja te će sve značajke biti besplatne za korištenje do kraja 2025. godine.