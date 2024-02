Samsungove AI značajke stižu na starije mobitele sljedeći mjesec

Ažuriranje One UI 6.1 stiže sljedećeg mjeseca na seriju Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 i seriju tableta Tab S9 te donosi Samsungove AI značajke

Za korištenje Samsungovih AI značajki, trenutno su potrebni mobiteli iz nedavno predstavljene serije Galaxy S24. No, kako je nedavno objavljeno, set pametnih značajki stiže krajem ožujka i na starije Samsungove modele i to u sklopu softverskog ažuriranja na One UI 6.1.

“Ažuriranje će biti dostupno za seriju Galaxy S23 i S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 i seriju tableta Tab S9, s početkom uvođenja od kraja ožujka. Usklađujući se s nedavno lansiranom serijom Galaxy S23, ovo ažuriranje podiže standard mobilnog AI iskustva korisnika kroz hibridni pristup koji kombinira AI na uređaju i AI temeljen u oblaku“, priopćili su iz Samsunga.

Navodi se, dakle, da će ažuriranje One UI 6.1 uključivati set AI značajki, među kojima je mogućnost prevođenja uživo, generativno uređivanje fotografija i videa te Googleovu značajku Circle to Search. Osim toga, donijet će i neke „obične“ značajke, poput widgeta na zaključanom zaslonu te novi, unificirani Quick Share.

Samsungove AI značajke trenutno su besplatne, ali to bi se moglo promijeniti već sljedeće godine.