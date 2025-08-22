Sony potvrdio povratak Xperije 1 VII na europsko tržište

Sony je riješio probleme s nasumičnim gašenjem Xperije 1 VII te ju je vratio u prodaju na pojedina europska tržišta

Sony je potvrdio da će se njihov aktualni flagship model, Xperia 1 VII, ponovno pojaviti u prodaji na odabranim europskim tržištima od 25. kolovoza, nakon što je zbog tehničkih problema privremeno povučen.

Naime, još smo prošloga mjeseca pisali da je dobar dio Xperije 1 VII imao problema s nasumičnim gašenjem i nemogućnošću uključivanja, što je Sony pripisao neispravnoj matičnoj ploči. Pokrenut je besplatan program zamjene, a tvrtka je pritom izmijenila proizvodni proces kako bi spriječila slične slučajeve u budućnosti.

Zanimljivo, ova vijest dolazi tek nekoliko tjedana nakon što je Sony povukao prodaju svih svojih pametnih telefona iz Finske i još nekih europskih zemalja, uključujući i upravo model Xperia 1 VII. Tada je objašnjeno kako je riječ o zaokretu prema online prodaji, uz ograničenu dostupnost samo putem službene Sonyjeve trgovine i Amazona u odabranim državama.

Iako se povratak Xperije 1 VII čini kao dobar znak, to ne znači da će Sony ponovno širiti svoju ponudu u Europi. Tvrtka se i dalje fokusira na online prodaju i manji broj tržišta, pa ostaje neizvjesno kakva će biti budućnost Sonyjevih mobitela u regiji.