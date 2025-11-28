Sony predstavio prvi vlastiti 200-megapikselni senzor za kamere mobitela

Sony je predstavio Lytia 901, 200-megapikselni senzor koji će se prvo naći u flagshipima kineskih proizvođača kao što su Oppo Find X9 Ultra i Vivo X300 Ultra

Matej Markovinović petak, 28. studenog 2025. u 16:32
Lytia 901 📷 Foto: Sony
Lytia 901 Foto: Sony

Nakon dugog iščekivanja, Sony je službeno zakoračio u tržište 200-megapikselnih senzora za mobitele. Predstavili su Lytia 901, senzor koji je najavljen kao konkurent Samsungovim 200-megapikselnim ISOCELL senzorima, a koji će se početi isporučivati proizvođačima mobitela već ovih dana.

Riječ je, naime, o senzoru 1/1.12" formata s dijagonalom od 14,287 m koji koristi 0,7-mikrometarske piksele. Senzor implementira Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) matricu koja 4×4 blokove piksela grupira pod filtere iste boje. Signali 16 susjednih piksela obrađuju se kao jedna jedinica, stvarajući fotografije rezolucije 12,5 MP uz poboljšanu svjetlosnu osjetljivost i detalje.

📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Sony je u Lytiju 901 ugradio i poseban AI procesni sklop unutar samog senzora, prvi takav na tržištu, koji dodatno poboljšava remosaic obradu pri korištenju 4x zuma u samom senzoru. Tvrtka pritom obećava „vrhunsku reprodukciju finih uzoraka i slova“, kao i brzo procesiranje 4K videa do 30 FPS-a pri 4x zumu bez značajnog gubitka detalja.

📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Senzor još nudi i tehnologije DCG-HDR te Fine 12-bit ADC koje podižu kvantizacijsku dubinu s 10 na 12 bitova, dok Hybrid Frame HDR (HF-HDR) u QQBC načinu rada omogućava dinamički raspon veći od 100 dB, što bi trebalo rezultirati znatno manjim gubitkom detalja u svjetlijim dijelovima slike (highlight blowout) i gubitkom detalja u sjenama.

📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Što se tiče ostalih foto i video mogućnosti, Lytia 901 podržava 8K snimanje pri 30 FPS-a te 4K video do 120 FPS-a. U segmentu fotografije, senzor omogućuje rafalno okidanje u 12,5 MP pri 60 FPS-a, 50 MP pri 30 FPS-a i 200 MP pri 10 FPS-a.

📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Lytia 901 trebao bi se naći u nadolazećim flagship mobitelima kineskih proizvođača, što uključuje Oppo Find X9 Ultra i Vivo X300 Ultra, no očekuje se i šira implementacija kod drugih brendova.

Više informacija dostupno je na Sonyjevoj službenoj stranici.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi