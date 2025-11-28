Sony predstavio prvi vlastiti 200-megapikselni senzor za kamere mobitela

Sony je predstavio Lytia 901, 200-megapikselni senzor koji će se prvo naći u flagshipima kineskih proizvođača kao što su Oppo Find X9 Ultra i Vivo X300 Ultra

Nakon dugog iščekivanja, Sony je službeno zakoračio u tržište 200-megapikselnih senzora za mobitele. Predstavili su Lytia 901, senzor koji je najavljen kao konkurent Samsungovim 200-megapikselnim ISOCELL senzorima, a koji će se početi isporučivati proizvođačima mobitela već ovih dana.

Riječ je, naime, o senzoru 1/1.12" formata s dijagonalom od 14,287 m koji koristi 0,7-mikrometarske piksele. Senzor implementira Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) matricu koja 4×4 blokove piksela grupira pod filtere iste boje. Signali 16 susjednih piksela obrađuju se kao jedna jedinica, stvarajući fotografije rezolucije 12,5 MP uz poboljšanu svjetlosnu osjetljivost i detalje.

Sony je u Lytiju 901 ugradio i poseban AI procesni sklop unutar samog senzora, prvi takav na tržištu, koji dodatno poboljšava remosaic obradu pri korištenju 4x zuma u samom senzoru. Tvrtka pritom obećava „vrhunsku reprodukciju finih uzoraka i slova“, kao i brzo procesiranje 4K videa do 30 FPS-a pri 4x zumu bez značajnog gubitka detalja.

Senzor još nudi i tehnologije DCG-HDR te Fine 12-bit ADC koje podižu kvantizacijsku dubinu s 10 na 12 bitova, dok Hybrid Frame HDR (HF-HDR) u QQBC načinu rada omogućava dinamički raspon veći od 100 dB, što bi trebalo rezultirati znatno manjim gubitkom detalja u svjetlijim dijelovima slike (highlight blowout) i gubitkom detalja u sjenama.

Što se tiče ostalih foto i video mogućnosti, Lytia 901 podržava 8K snimanje pri 30 FPS-a te 4K video do 120 FPS-a. U segmentu fotografije, senzor omogućuje rafalno okidanje u 12,5 MP pri 60 FPS-a, 50 MP pri 30 FPS-a i 200 MP pri 10 FPS-a.

Lytia 901 trebao bi se naći u nadolazećim flagship mobitelima kineskih proizvođača, što uključuje Oppo Find X9 Ultra i Vivo X300 Ultra, no očekuje se i šira implementacija kod drugih brendova.

Više informacija dostupno je na Sonyjevoj službenoj stranici.