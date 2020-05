Što sve ima u Huawei App Galleryju i kako sam na Huawei P40 Pro dodao Googleove aplikacije i servise

Prvo, ovo je već treći ili četvrti otkriveni način za dobivanje Googleovih servisa i aplikacija na Huaweijeve mobitele bez GMS-a, a svi prethodni u međuvremenu su onemogućeni i to od strane samog Huaweija. To znači da bi i ovaj trenutačno važeći način – koji nama radi – također u jednom trenutku mogao biti onemogućen, no ne nužno. Ono što je sigurno – postupak nije podržan ni na koji način niti od strane Huaweija, niti od strane Googlea, a i mi se ograđujemo od bilo kakve odgovornosti, pa ga izvodite isključivo na vlastiti rizik, ukoliko se na njega odlučite.

Drugo, kao i pri instalaciji .APK datoteka koje sami izguglate, pogrešna odluka u pogrešnom trenutku može vas skupo koštati. Postupak nije niti kompliciran, niti dugotrajan, no imajte na umu da ovo čitate na portalu koji okuplja iskusne korisnike elektroničkih uređaja, tehnološki natprosječno pismene. Korisnici neiskusni s „prčkanjem“ po OS-u mobitela lako bi se mogli „zapetljati“ i stvoriti nepopravljivi softverski kaos na svojem uređaju.

Treće, jednom kada prođete kroz ovaj postupak, nećete moći na uobičajeni način napraviti potpuni Reset svojeg uređaja, odabirom opcije Reset iz menija System & updates u Settingsu. Jedini način da vratite telefon „na staro“ je Hard Reset telefona. To se čini tako da se najprije isključi telefon koji ima najmanje 50% napunjenu bateriju te ga se uključi dugim istovremenim držanjem Volume Up + Power tipki, dok se ne pojavi Huawei logo. Tada je potrebno otpustiti Power tipku te i dalje držati Volume Up tipku dok se ne pojavi sučelje Recovery modea. Potrebno je odabrati Wipe Data / Factory Reset i potvrditi brisanje svih podataka odabirom opcije Delete All User Data. Nakon toga odabere se opcija Reboot System Now.