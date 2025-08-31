Qualcommov novi SoC možda se neće zvati Snapdragon 8 Elite 2

Predstavljanje Qualcommovog novog flagship SoC-a praktički je pred vratima, a sada je došla informacija da se možda neće zvati Snapdragon 8 Elite 2 kako se i očekivalo

Iako se očekivalo da će nasljednik prošlogodišnjeg Snapdragon 8 Elitea nositi naziv Snapdragon 8 Elite 2, najnovije glasine iz Kine navode da to neće biti tako. Ako se to pokaže točnim, novi bi se Qualcommov SoC mogao zvati Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Iako ova promjena u imenovanju na prvi pogled djeluje zbunjujuće u njoj zapravo ima određene logike. Naime, iako je 8 Elite predstavljen tek prošle godine, on je zapravo bio izravni nasljednik Snapdragona 8 Gen 3, čime je, tehnički gledano, predstavljao četvrtu generaciju Qualcommovog flagship SoC-a.

Drugi razlog za novi naziv krije se u još jednoj zanimljivoj glasini. Qualcomm navodno priprema i blago oslabljenu verziju SoC-a, koja će se zvati Snapdragon 8 Gen 5 i zauzeti poziciju ispod Elite modela. Time bi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bio jasno pozicioniran kao najjača dostupna varijanta, dok bi „obični“ Gen 5 ciljao na nešto širi segment tržišta.

Također se navodi da će Snapdragon 8 Gen 5 biti snažniji od trenutno dostupnog Snapdragona 8s Gen 5, ali i dalje nešto slabiji od Elite modela. Više informacija bit će poznato krajem rujna, kada Qualcomm službeno predstavlja novu generaciju SoC-ova.