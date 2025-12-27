Xiaomi 17 Ultra stiže s 1-inčnim senzorom i fokusom na vrhunsku mobilnu fotografiju

Xiaomi je predstavio svoj najnapredniji flagship do sada, koji će se posebno svidjeti fotografskim entuzijastima

SPECIFIKACIJE Ekran 6,9" LTPO AMOLED (1.200 x 2.608 piksela, 19,5:9, ~416 PPI), 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, do 3.500 nita (vršna svjetlina) Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB / 512 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB (UFS 4.1) Stražnje kamere - 50 MP, f/1.7, 23mm (širokokutna), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS

- 200 MP, f/2.4–3.0, 75–100mm (periskop telefoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.2–4.3x kontinuirani optički zum

- 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultraširokokutna), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF

- TOF 3D senzor za dubinu Prednja kamera 50 MP, (širokokutna), 1/2.88", 0.61µm Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 / Bluetooth 5.4 Baterija 6.800 mAh; 90 W žično punjenje (PD3.0, PPS, QC3+); 50 W bežično punjenje; 22,5 W žično obrnuto punjenje; 10 W bežično obrnuto punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162,9 x 77,6 x 8,5 mm / 230 g Operacijski sustav Android 16 s HyperOS-om 3.0 Datum predstavljanja 25. prosinca 2025 (Kina)

Nakon tjedana najava, Xiaomi 17 Ultra napokon je predstavljen u Kini kao jedan od najnaprednijih mobitela s fokusom na fotografiju koji će do proljeća sljedeće godine stići i na europsko tržište. Uz običan model, kineski proizvođač predstavio je i posebno izdanje mobitela, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, koji dolazi s jedinstvenim dizajnom i mehaničkim prstenom za zumiranje.

No, recimo prvo nešto o običnom modelu s kojim će se mnogi ionako susresti. S prednje strane krasi ga veliki i ravni 6,9-inčni M10 AMOLED LTPO zaslon s frekvencijom osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz, rezolucije 2.608 x 1.200 piksela i vršnom svjetlinom do 3.500 nita. Zaslon je od ogrebotina i puknuća zaštićen Xiaomijevim Dragon Crystal Glassom 3.0, a sadržava i 50-megapikselnu selfie kameru te ultrazvučni čitač otiska prsta.

Kao što je i već godinama slučaj, Xiaomi s Ultrom stavlja poseban naglasak na fotografiju, a cijeli sustav potpisuje Leica. Glavnu ulogu ima 50-megapikselna kamera s velikim, 1-inčnim Light Fusion 1050L senzorom, koji uz podršku LOFIC tehnologije obećava bolju kontrolu svjetla i širi dinamički raspon, osobito u zahtjevnim svjetlosnim uvjetima.

Tu je i periskopska telefoto kamera od čak 200 MP, temeljena na Samsungovom HPE senzoru veličine 1/1,4 inča koja donosi kontinuirani optički zum. Sve to još dodatno zaokružuje 50-megapikselna ultraširoka kamera s autofokusom, zahvaljujući kojem ima i mogućnost makro fotografiranja.

Što se tiče SoC-a, Xiaomi 17 Ultra pogoni Qualcommov Snpadragon 8 Elite Gen 5, uparen s do 16 GB LPDDR5X RAM-a i do 1 TB UFS 4.1 interne memorije. Kineski kupci na izbor imaju više konfiguracija, dok će u Europi najvjerojatnije biti dostupna samo jedna, ali ništa još nije službeno potvrđeno. Softversku stranu pokriva HyperOS 3.0, a baterija ima kapacitet 6.800 mAh s 90-vatnim žičnim punjenjem, 50-vatnim bežičnim, 22,5-vatnim žičnim obrnutim i 10-vatnim bežičnim obrnutim.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Specijalno izdanje Xiaomi 17 Ultre ima iste tehničke specifikacije kao i standardna verzija, ali nudi niz dodatnih značajki, uključujući mehanički prsten za zumiranje koji korisnicima omogućuje podešavanje žarišne duljine, ekspozicije i balansa bijele boje.

Kako se radi o specijalnom izdanju napravljenom u suradnji s Leicom, mobitel ima dvobojni dizajn inspiriran Leica M serijom fotoaprata, s karakterističnim uzorkom nazubljenja na okviru te prepoznatljivim crvenim logotipom na stražnjoj strani. Posebno je i to što mobitel ima posebne načine snimanja Leica Moment u omjeru 3:2, sigurnosni i enkripcijski čip te podršku za satelitsku komunikaciju.

Mobitel dolazi u posebnom pakiranju koje uključuje poklopac za objektiv, vezicu, magnetsku maskicu i krpicu za čišćenje. Globalne cijene za oba modela još nisu poznate.