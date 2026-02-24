Xiaomi Pad 8 na globalnom predstavljanju krajem mjeseca

Novi Xiaomijev tablet stiže zajedno sa serijom Xiaomi 17, a donosi Snapdragon 8s Gen 4, 11,2-inčni zaslon od 144 Hz i bateriju od 9.200 mAh

Nakon potvrde o datumu globalnog predstavljanja Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultre, kineski proizvođač sada je otkrio da će na istom događaju 28. veljače predstaviti i Xiaomi Pad 8.

Prema trenutno dostupnim informacijama, globalna verzija tableta trebala bi dijeliti iste specifikacije kao i kineski model. To uključuje 11,2-inčni LCD zaslon s 3.2K rezolucijom i frekvencijom osvježavanja od 144 Hz. Sve će pogoniti Qualcommov Snapdragon 8s Gen 4, uz do 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.

Za fotografiju je zadužena stražnja kamera od 13 MP te prednja od 8 MP, dok multimedijsko iskustvo upotpunjuju četiri zvučnika s podrškom za Dolby Atmos. Među ostalim značajkama ističu se Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 te baterija od 9.200 mAh s podrškom za 45-vatno žično punjenje.

Uz Xiaomi Pad 8, trebala bi biti predstavljena i jača inačica, Xiaomi Pad 8 Pro, o čemu smo pisali još početkom mjeseca.