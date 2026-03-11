Xiaomi 17 Ultra - Velik i snažan

Xiaomi 17 Ultra je predstavljen kao aktualna perjanica Xiaomijeve serije pametnih telefona, osmišljen da zadovolji najzahtjevnije korisnike i entuzijaste mobilne fotografije. Uređaj je rezultat produbljene strateške suradnje s tvrtkom Leica, koja je ovaj put prerasla u model zajedničkog stvaranja sustava kamera i optike.