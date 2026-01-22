Xiaomi predstavio REDMI Note 15 seriju: Titan otpornost i napredne značajke kamere

Za Pro modele iz nove REDMI Note 15 serije, sve do kraja veljače vrijedi promo ponuda - uz kupnju REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G uređaja na poklon se dobiva Xiaomi Smart Band 10 i REDMI Buds 8 Lite

Nova REDMI Note 15 serija sastoji se od pet modela: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15. Novu seriju karakterizira, kako kažu u Xiaomiju, "titan otpornost, dugotrajna baterija, ojačana otpornost na padove i poboljšana zaštita od prašine i vode, uz unaprijeđene mogućnosti kamere, performanse na razini flagship uređaja i besprijekorno korisničko iskustvo".

Osim REDMI Note 15 serije, Xiaomi je predstavio i Mijia Pametne audio naočale te REDMI Buds 8 Lite bežične slušalice, čime Xiaomi proširuje svoj ekosustav.

REDMI Titan otpornost

Primijenjena na sve modele, REDMI Titan otpornost objedinjuje dugotrajno baterijsko iskustvo, poboljšanu otpornost na padove te sveobuhvatnu zaštitu od prašine i vode, postavljajući novi standard izdržljivosti za REDMI Note seriju, objavili su iz Xiaomija. "REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G predvode ponudu s najnaprednijim značajkama izdržljivosti, dok su svi modeli dizajnirani da odgovore na zahtjeve svakodnevne uporabe", dodali su.

U središtu ovog unaprjeđenja nalazi se poboljšano baterijsko iskustvo. REDMI Note 15 Pro+ 5G opremljen je 6.500 mAh silicij–ugljičnom (SiC) baterijom s 10 % SiC udjela, u kombinaciji sa 100 W HyperCharge i 22,5 W obrnutim punjenjem, čime nudi vrhunsku autonomiju i brzo punjenje. SiC tehnologija baterija, koja se prvi put pojavljuje u REDMI Note seriji, omogućuje veću energetsku gustoću u kompaktnom kućištu. Kod svih Pro modela, SiC baterija u kombinaciji sa sustavom upravljanja baterijom Xiaomi Surge zadržava 80 % ili više kapaciteta nakon 1.600 ciklusa punjenja, tumače u Xiaomiju.

Unatoč tome što je najtanji REDMI Note uređaj dosad, REDMI Note 15 5G, s ultra-tankim profilom od 7,35 mm, sadrži snažnu 5.520 mAh SiC bateriju, dok REDMI Note 15 ima unaprijeđenu 6.000 mAh bateriju. Podrška za obrnuto punjenje dostupna je u cijeloj liniji - 22,5 W ili 18 W, ovisno o modelu, što donosi dodatnu praktičnost u svakodnevnoj uporabi.

Strukturna otpornost dodatno je ojačana. REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G dobili su SGS Premium Performance certifikat, koji potvrđuje otpornost na padove, pritisak i savijanje. Temeljeni na REDMI Titan strukturi, ovi modeli kombiniraju visokočvrstu matičnu ploču, ojačani srednji okvir i višeslojni sustav apsorpcije udaraca, uz Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, što omogućuje certificiranu otpornost na padove s visine do 2,5 metra. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno koristi izuzetno čvrstu stražnju ploču od stakloplastike, koja poboljšava apsorpciju udaraca bez povećanja mase. Ostali modeli prošli su SGS test sveobuhvatne otpornosti na udarce i padove, osiguravajući pouzdanu zaštitu u stvarnim uvjetima, stoji u priopćenju iz Xiaomija.

Kako bi se osigurala potpuna svakodnevna zaštita, REDMI Note 15 serija podiže ljestvicu otpornosti na prašinu i vodu. REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G zadovoljavaju standarde IP66 i IP68 te su certificirani za uranjanje do dva metra dubine tijekom 24 sata. Potvrđeni TÜV SÜD certifikatom izdržljivosti otpornosti na vodu za pametne telefone, ovi modeli koriste 17 precizno dizajniranih vodootpornih elemenata za dugoročnu pouzdanost. REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 također nude poboljšanu zaštitu od prašine i vode, prilagođenu prskanjima, prolijevanjima i zahtjevnijim okruženjima. U cijeloj liniji, Wet Touch 2.0 osigurava responzivnost zaslona čak i kada su zaslon ili prsti mokri.

Sustav kamera s umjetnom inteligencijom

Osmišljena za iznimnu jasnoću svake fotografije, REDMI Note 15 serija donosi sveobuhvatno unaprjeđenje fotografije u cijeloj liniji, kombinirajući senzore visoke rezolucije, svestrane žarišne duljine i naprednu AI fotografiju u svom segmentu.

U središtu nadogradnje, REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G opremljeni su novom 200 MP kamerom vrhunske jasnoće, uz globalni debi 200 MP HPE senzora. Veliki senzor od 1/1,4 inča, uz 2× i 4× optički ekvivalentni in-sensor zoom, DAG HDR s tri žarišne duljine i naprednu AI obradu, omogućuje detaljne i prirodne fotografije u različitim svjetlosnim uvjetima.

Pro modeli podržavaju pet žarišnih duljina od 23 mm do 92 mm putem jedne leće, omogućujući fleksibilno kadriranje pejzaža, ulične fotografije, portreta i krupnih planova. REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 koriste 108 MP super-jasan sustav kamera, s 3× optičkim ekvivalentnim telefoto iskustvom, koje pokriva raspon od širokokutnih snimaka do portreta.

U cijeloj seriji dostupni su kreativni i AI alati, uključujući ultra-jasni portretni algoritam, Dynamic shots 2.0 za efekte pokreta te jednostavno uređivanje uz izravno dijeljenje na Instagram. Pro modeli uključuju AI Creativity Assistant, dok REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 nude skup AI alata za uređivanje fotografija za svakodnevnu kreativnost. U cijeloj liniji podržani su AI Remove Reflection i AI Beautify, za čišće slike i brzo poboljšanje jednim dodirom.

Performanse i pametnija povezivost

Osim izdržljivosti i fotografije, REDMI Note 15 serija donosi uravnotežene performanse za širok raspon scenarija. Na vrhu ponude, REDMI Note 15 Pro+ 5G pokreće Snapdragon® 7s Gen 4, a po prvi put u ovoj seriji debitira i Xiaomi IceLoop sustav hlađenja, jedino LHP rješenje hlađenja u ovom cjenovnom segmentu, s trostruko većom učinkovitošću prijenosa topline.

Cijela linija koristi novu generaciju Snapdragon i MediaTek čipseta, donoseći brže performanse, glađu grafiku i bolju energetsku učinkovitost. Svi modeli podržavaju Google Gemini i Circle to Search with Google. Osim toga, REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno integrira Xiaomi HyperAI, pružajući personaliziranija i inteligentnija AI iskustva.

Za poboljšanu povezivost, Pro modeli uvode Xiaomi Offline Communication, koji omogućuje glasovnu komunikaciju na udaljenostima od nekoliko kilometara čak i bez mrežne pokrivenosti. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno koristi Xiaomi Surge T1S Tuner, osiguravajući jaču i stabilniju Wi-Fi, Bluetooth®, GPS i mobilnu vezu.

Iskustvo uz veliki zaslon i snažan zvuk

REDMI Note 15 serija nudi unaprijeđeno iskustvo gledanja s većim zaslonima i boljom jasnoćom prikaza. REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G imaju 6,83-inčne zaslone, dok REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G i REDMI Note 15 koriste 6,77-inčne zaslone, pružajući širok, gotovo bezrubni prikaz. Uz do 3.200 nita vršne svjetline, 3840 Hz PWM zatamnjenje i trostruke certifikate za zaštitu očiju, osigurana je vidljivost i udobnost u svim uvjetima osvjetljenja.

Zvuk dodatno nadopunjuje zaslon: REDMI Note 15 Pro+ 5G i REDMI Note 15 Pro 5G nude 400 % pojačanje glasnoće, dok ostali modeli nude 300 %, za glasniji i jasniji zvuk pri gledanju filmova, slušanju glazbe i igranju igara, stoji u priopćenju iz Xiaomija.