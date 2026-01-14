Serija Redmi Note 15 ovog četvrta na europskom predstavljanju, a od sljedećeg tjedna i kod nas

Serija Redmi Note 15 dobila je službeni datum dolaska na europsko tržište. U Hrvatsku stiže sljedećeg tjedna u četvrtak

Matej Markovinović srijeda, 14. siječnja 2026. u 17:28
Redmi Note 15 Pro+ 📷 Foto: Xiaomi
Redmi Note 15 Pro+ Foto: Xiaomi

Xiaomijeva serija mobitela, Redmi Note 15, uskoro stiže na europsko tržište. Iako su novi modeli globalno predstavljeni prije otprilike mjesec dana, europski kupci do sada su ih čekali bez službenog datuma izlaska.

No, prema informacijama objavljenima na njemačkoj Xiaomijevoj stranici, europsko predstavljanje zakazano je već za ovaj četvrtak, odnosno 15. siječnja, dok će hrvatsko lansiranje biti 22. siječnja.

📷 Foto: Xiaomi
Foto: Xiaomi

Oni koji kupe svoj Redmi Note 15 s njemačkog webshopa moći će do kraja mjeseca iskoristiti popust od 20 eura. Za naše tržište još uvijek nema informacija o toj pogodnosti, ali je poznato da će kupci dobiti dva mjeseca YouTube Premiuma, tri mjeseca Google Onea uz 100 GB prostora za pohranu te jednu besplatnu zamjenu zaslona unutar 12 mjeseci od kupnje uređaja.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi