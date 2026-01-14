Serija Redmi Note 15 ovog četvrta na europskom predstavljanju, a od sljedećeg tjedna i kod nas

Serija Redmi Note 15 dobila je službeni datum dolaska na europsko tržište. U Hrvatsku stiže sljedećeg tjedna u četvrtak

Xiaomijeva serija mobitela, Redmi Note 15, uskoro stiže na europsko tržište. Iako su novi modeli globalno predstavljeni prije otprilike mjesec dana, europski kupci do sada su ih čekali bez službenog datuma izlaska.

No, prema informacijama objavljenima na njemačkoj Xiaomijevoj stranici, europsko predstavljanje zakazano je već za ovaj četvrtak, odnosno 15. siječnja, dok će hrvatsko lansiranje biti 22. siječnja.

Foto: Xiaomi

Oni koji kupe svoj Redmi Note 15 s njemačkog webshopa moći će do kraja mjeseca iskoristiti popust od 20 eura. Za naše tržište još uvijek nema informacija o toj pogodnosti, ali je poznato da će kupci dobiti dva mjeseca YouTube Premiuma, tri mjeseca Google Onea uz 100 GB prostora za pohranu te jednu besplatnu zamjenu zaslona unutar 12 mjeseci od kupnje uređaja.