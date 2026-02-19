REDMI Note 15 Pro 5G i REDMI Note 15 Pro+ 5G - Kraljevi autonomije

Specifikacije testiranih uređaja Ekran: 6,83“ (1.280 x 2.772) Čipset (Pro): Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) Čipset (Pro+): Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) Memorija: od 256/8 GB do 512/12GB Kamera: 200 MP + 8 MP (ultrawide) Selfie kamera (Pro/Pro+): 20 MP / 32 MP Baterija (Pro/Pro+): 6.580 mAh / 6.500 mAh Dimenzije i masa: 163 x 78 x 8 mm, 210 g

Dva mobitela iz serije REDMI Note 15 s oznakama Pro i Pro+ donose nam uređaje srednje klase koji dijele većinu ključnih karakteristika, ali se razlikuju u nekoliko važnih segmenata. REDMI Note 15 Pro 5G pokreće MediaTek Dimensity čipset, podržava 45 W žičano punjenje i ima prednju kameru s rezolucijom od 20 MP. Nasuprot tome, REDMI Note 15 Pro+ 5G koristi Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, nudi 100 W HyperCharge, 22,5 W žičano obrnuto punjenje i 32 MP selfie kameru.

Oba modela dijele baterije velikog kapaciteta, od 6500 mAh (Pro+), odnosno 6.580 mAh (Pro) s 10-postotnim udjelom silicij-karbon tehnologije, istu glavnu kameru od 200 MP te jednaku, vrlo visoku razinu zaštite od padova i „okolnih utjecaja“. Štoviše, tri najistaknutija aduta serije su upravo iznimno dugovječna baterija s certificiranim vijekom preko 1600 ciklusa punjenja, potpuno nova 200 MP kamera s velikim 1/1.4" senzorom i višestrukim žarišnim duljinama te vrhunska konstrukcijska izdržljivost koja kombinira REDMI Titan strukturu, Corning Gorilla Glass Victus 2 i rijetke IP66/IP68/IP69/IP69K certifikate uz TÜV SÜD potvrdu dugotrajne vodootpornosti.

Gornja srednja klasa

Hardverski gledano, oba telefona pozicionirana su u gornjem dijelu srednje klase. Snapdragon 7s Gen 4 u Pro+ varijanti pokazuje nešto bolju energetsku učinkovitost i stabilnije performanse pri duljim opterećenjima – primjerice pri renderiranju 4K videa ili igranju zahtjevnijih naslova na višim postavkama. Dimensity čip u Pro modelu ostaje sasvim dovoljan za svakodnevne zadatke, multitasking, streaming i većinu igara na srednjim grafičkim postavkama. Konfiguracije memorije kreću se od 8 GB RAM-a + 256 GB prostora pa do 12 GB + 512 GB, uz mogućnost virtualnog proširenja RAM-a do dodatnih 12 GB.

Xiaomi IceLoop sustav hlađenja s višeslojnom parnom komorom i grafitnim slojevima učinkovito sprječava throttling čak i nakon 30–40 minuta intenzivnog korištenja, što je primjetno poboljšanje u odnosu na prethodnu generaciju.

Konstrukcija i finiš također predstavljaju bitan iskorak. Unutarnja REDMI Titan struktura uključuje ojačanu srednju šasiju i matičnu ploču visoke čvrstoće, što zajedno s Gorilla Glassom Victus 2 na prednjoj strani omogućuje SGS Premium Performance certifikaciju s pet zvjezdica za otpornost na pad, pritisak i savijanje.

U praktičnim testovima Pro+ model često preživljava padove s visine 1,8–2,2 metra na tvrde površine uz minimalna kozmetička oštećenja, a laboratorijski je certificiran do 2,5 metra. Otpornost na vodu i prašinu doseže najviše razine – IP66 protiv snažnih mlazova, IP68 za kontinuirano uranjanje, IP69/IP69K za ekstremne temperature i visoki tlak – uz TÜV SÜD certifikat koji potvrđuje zadržavanje nepropusnosti nakon simulirane godine intenzivne uporabe.

Ima slike, ima tona

Zaslon je zajednički za oba modela i spada među najjače strane uređaja. Dijagonala od 6,83 inča koristi 1.5K rezoluciju (2772 × 1280 piksela) s gustoćom od 447 PPI, što osigurava vrlo oštru sliku bez vidljivih piksela. Vršna svjetlina od 3200 nita omogućuje izvrsnu čitljivost na jakom suncu, automatsko podešavanje svjetline radi u 16 000 razina, a 3840 Hz PWM prigušivanje značajno smanjuje treperenje i umor očiju pri duljem korištenju.

Zaslon podržava 120 Hz adaptivno osvježavanje, HDR10+, Dolby Vision i instantno uzorkovanje dodira do 2560 Hz, što doprinosi fluidnosti pri skrolanju, igranju i pregledavanju sadržaja.

Kvaliteta zvuka također je na visokoj razini za ovu cjenovnu kategoriju. Oba modela opremljena su simetričnim dvostrukim stereo zvučnicima s pojačanjem glasnoće do 400 % u odnosu na mono zvučnike prethodnih generacija.

Zvuk je uravnotežen s naglaskom na srednje i visoke tonove, bas je prisutan i dubokiji nego što se očekuje od tankog uređaja, a podrška za Dolby Atmos i Hi-Res Audio certifikaciju podiže doživljaj pri slušanju glazbe, gledanju filmova ili igranju. Glasnoća je dovoljno visoka za vanjsku uporabu, a distorzija se pojavljuje tek na samom maksimumu. Razgovori preko zvučnika su jasni, a mikrofon dobro hvata glas čak i u bučnijim okruženjima.

Oštre fotografije

Kamera predstavlja najveći napredak u seriji. Glavni senzor od 200 MP (veličina 1/1.4", f/1.7, OIS) koristi 16-u-1 spajanje piksela za 12,5 MP fotografije visokog dinamičkog raspona, dok Ultra HD mod snima punih 200 MP za maksimalne detalje. Algoritam 200MP AI Engine omogućuje pet žarišnih duljina unutar istog senzora: 1x (23 mm), 1.2x (28 mm), 1.5x (35 mm), 2x (46 mm) i 4x (92 mm) uz AI rekonstrukciju za zumiranje.

Dnevne snimke pokazuju odličnu oštrinu, prirodne boje i dobar kontrast, noćni mod je solidan za srednju klasu, a ultraširoka kamera od 8 MP (f/2.2) korisna je za pejzaže, ali pokazuje slabiji dinamički raspon u lošim uvjetima. Video ide do 4K/30 fps s pristojnom stabilizacijom, a 32 MP prednja kamera na Pro+ modelu daje znatno bolje selfije od 20 MP na Pro varijanti.

Glavni adut

Baterija od 6500 mAh s silicij-karbon tehnologijom jedna je od najjačih strana. U realnim uvjetima umjerene uporabe traje dan i pol do dva dana, laboratorijski testovi pokazuju do 25 sati videa ili 47 sati razgovora. Pro+ model puni se 100 W snagom do 100 % za oko 40 minuta, Pro varijanta s 45 W treba nešto više od sat vremena. Obrnuto punjenje od 22,5 W (na Pro+ modelu) omogućuje brzo punjenje slušalica ili drugog telefona. Sustav upravljanja baterijom obećava zadržavanje preko 80 % kapaciteta nakon 1600 ciklusa, što odgovara šest i više godina redovite uporabe.

Softver radi na Androidu 15 s HyperOS 2.0, koji donosi Xiaomi HyperAI, Google Gemini integraciju i Circle to Search. Sučelje je brzo i prilagodljivo, ali dolazi s određenim brojem predinstaliranih aplikacija i povremenim promotivnim obavijestima. Xiaomi obećava najmanje tri velika Android ažuriranja i pet godina sigurnosnih zakrpa, što je solidna politika za ovu kategoriju.

Cijena serije pozicionirana je konkurentno u srednjoj klasi. REDMI Note 15 Pro 5G u konfiguraciji 8 GB RAM + 256 GB prostora starta na 399 eura, dok REDMI Note 15 Pro+ 5G s 12 GB RAM-a + 512 GB pohrane dolazi na 549 eura. Razlika od 150 eura opravdana je bržim punjenjem, snažnijim procesorom, boljim prednjom kamerom i većim osnovnim kapacitetom memorije, ali Pro model i dalje nudi izuzetno dobar omjer cijene i mogućnosti za one koji ne žele plaćati premium dodatke.

REDMI Note 15 Pro 5G i Pro+ 5G nude uravnotežen paket u srednjoj klasi s naglaskom na autonomiju, robusnost i kvalitetan zaslon, uz vrlo solidnu kameru u dnevnim uvjetima. Manji nedostaci poput slabije ultraširoke kamere i nešto nižih performansi u najzahtjevnijim igrama ne narušavaju cjelokupnu sliku. Za korisnike koji traže telefon koji će dugo trajati na bateriji, podnijeti svakodnevne nezgode i pružiti više od prosjeka po razumnoj cijeni, ova serija predstavlja jedan od najkonkurentnijih izbora na tržištu početkom 2026. godine.