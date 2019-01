Xiaomijev treći Black Shark razvija se pod kodnim nazivom Skywalker

Xiaomi je početkom prošle godine (točnije u travnju 2018. godine) predstavio svoj prvi gejmerski mobitel Black Shark. Ali već krajem godine (u listopadu) je stigao i njegov nasljednik – Black Shark Helo koji je hardverski bio još moćniji u odnosu na originalni model.

No, čini se kako Xiaomi nikada nije u potpunosti zadovoljan s performansama svojih gejmerskih mobitela. Geekbench je ovih dana to i potvrdio otkrivši nam kako Xiaomi radi i na trećem modelu iz Black Shark linije koji bi mogao biti spreman do travnja 2019. godine, taman na godišnjicu izdavanja prvog modela.

Novi model temelji se na najnovijim tehnologijama i pokreće ga Qualcommov trenutno najnoviji SoC – Snapdragon 855. Treći Black Shark razvija se pod kodnim nazivom Skywalker i za razliku od Helo modela ima „samo“ 8 GB RAM-a.

Možda se Xiaomi odlučio na izdavanje modela po Tick-Tock principu, gdje u Tick fazi plasira osnovni model, a u Tock fazi napredniji, s više memorije. No, o tome ćemo više znati kada dođe vrijeme za predstavljanje Skywalkerovog nasljednika, negdje krajem ove godine. Opet pod uvjetom ako se Xiaomi i ove godine bude držao prošlogodišnjih termina (travanj i listopad).

Što se tiče rezultata benchmark testova Xiaomijev Skywalker je u rangu sa Sonyjevom flagshipom Xperijom XZ4. Naime, Black Shark Skywalker u Single-Core testovima osvojio 3.494 bodova, a Xperia XZ4 tek tri boda više – 3.497. U Multi-Core testovima Xperia XZ4 je ipak nešto bolja (12.801 bod) u odnosu na Black Shark Skywalker koji je u istim testovima osvojio 11.149 bodova (1.625 bodova manje).

U usporedbi s originalnim Black Sharkom, Skywalker je osjetno bolji i to za 1.230 bodova u Single-Core (2.264 bodova) te za 2.217 bodova u Multi-Core (8.932 boda) testovima.