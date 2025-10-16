300 Hz za ispod 200 eura donosi novi Philips Evnia 25M2N3200U IPS gaming monitor Full HD rezolucije

SPECIFIKACIJE – Philips Evnia 25M2N3200U/00 Ekran 24,5'' (1920 x 1080) / 300 Hz (310 Hz) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Brzi IPS/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 (450 peak) Vrijeme odziva 1 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3.5 mm

Philips Evnia brend je gaming monitora koji pokriva jako velik raspon dijagonala, rezolucija i tehnologija ekrana. Na onom jeftinijem dijelu spektra, ovaj model prati dizajn i linije Evnia serija, a posebno se izdvaja po iznimno visokoj stopi osvježavanja panela od 300 Hz. Monitor koristi IPS panel i usmjeren je na kompetitivne igrače s dijagonalom od 24,5'' te uobičajenim gaming dodacima.

Agresivniji dizajn stalka daje naslutiti koja je namjena monitora, a uz to omogućuje napredne ergonomske značajke koje uključuju i pivot

Metalno postolje dolazi u obliku obrnutog slova V iz čega se uzdiže robusni stalak. Plastično kućište monitora je u tamnosivoj boji s naglašenom teksturom, a nema dodatnih gaming elemenata poput LED osvjetljenja. Philips Evnia 25M2N3200U ima vrlo napredne ergonomske mogućnosti koje omogućuje podešavanje po visini, zakretanje, nagib i postavljanje u pivot način rada. Okviri su s tri strane nešto tanji, dok je s donje strane nešto deblji okvir. Bitno je istaknuti da monitor neće zauzeti previše mjesta na vašem stolu.

Philips Evnia 25M2N3200U dolazi s brzim IPS panelom Full HD rezolucije i 300 Hz, kao i podrškom za HDR

Philips Evnia 25M2N3200U dolazi s brzim IPS panelom koji ima standardni nešto niži kontrast, ali i vrlo solidan prikaz boja pa tako pokriva 123% sRGB, 91% Adobe RGB i DCI-P3 spektra. Ima dobru svjetlinu od 350 cd/m2 koja u HDR načinu doseže 450 cd/m2. Za igrače je važan brzi odziv od 1 milisekunde, kao i visok refresh rate od 300 Hz, odnosno 310 ako spajate monitor s računalom putem DisplayPort konekcije. Monitor podržava AMD FreeSync i kompatibilan je s Nvidia G-Syncom, a tu su i funkcionalnosti poput pametnog nišana, sniper opcije i Shadow Boosta. Opcije monitora možete detaljno podešavati kroz softver Evnia Precision Centre. Philips je dodatno panel dogradio anti-glare premazom.

Od konektora su tu dva HDMI 2.0, DisplayPort i 3,5 mm audio izlaz

Od dostupnih konektora, monitor dolazi s dva HDMI 2.0 te DisplayPort 1.4, a tu je i 3,5 mm audio izlaz. Philips Evnia 25M2N3200U ne dolazi s ugrađenim zvučnicima. Ukupno se radi o modelu koji je nišno usmjeren na gaming publiku te donosi sve najvažnije tehnologije za ugodno igranje uz visoku stopu osvježavanja panela, a uz to bi na naše tržište trebao stići s cijenom od 183 eura.