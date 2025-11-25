Philips Evnia 27M2N6501L - QD-OLED monitor s 240 Hz osvježavanjem

Nova Philips Evnia 27M2N6501L donosi QHD rezoluciju, 240 Hz osvježavanje dok je AI-poboljšani Ambiglow zadužen za efekte svjetla i boja

Stjepan Bilić utorak, 25. studenog 2025. u 13:50
Philips je unutar svoje Evnia serije predstavio novi monitor za gamere - 27M2N6501L. Riječ je o monitoru koji kombinira aktualne standarde prikaza i brzine s funkcijama namijenjenima igračima i korisnicima multimedije. Opremljen je 27-inčnim QD-OLED zaslonom s rezolucijom od 2.560 x 1.440 točaka. Zahvaljujući tome, odlikuje ga dobar kontrast, široki kutovi gledanja i precizan prikaz boja.

Podržava HDR, 10-bitnu dubinu boja i može prikazati 1.07 milijardi boja. Brzina osvježavanja kod ovog modela iznosi 240 Hz i kompatibilan je s G-Sync tehnologijom, što smanjuje pojavu trganja slike i kašnjenja. Opremljen je s gamerskim funkcijama – Smart Crosshair, ShadowBoost i Smart Sniper koje poboljšavaju vidljivost i preciznost u igrama.

Za dodatni doživljaj tijekom gaminga Philips je ovaj monitor opremio i sa Ambiglow sustavom koji analizira sadržaj na ekranu i pretvara ga u projekciju svjetlosnih efekata. Riječ je o AI-poboljšanog verziji Ambiglowa.

Evnia 27M2N6501L dolazi s HDMI 2.1 priključkom, a funkcija MultiView omogućuje istodobni prikaz s dva uređaja. Softver Evnia Precision Center služi za prilagodbu postavki prema preferencijama korisnika.

Za zaštitu očiju i ergonomiju tu su LowBlue način rada, Flicker-Free tehnologija i podesivo postolje. Inače za ovaj model proizvođač navodi kako je podoban za širu publiku – gamere, ljubitelje filmova, kreatore sadržaja te one koji rade u CAD-CAM ili 3D grafičkim programima.

Philips osigurava trogodišnje jamstvo na OLED i QD-OLED zaslone, uključujući pokriće burn-in efekta. Monitor će biti dostupan sredinom studenog po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 419 €.



