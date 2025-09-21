AGON PRO AG276QKD2 - QD-OLED panel od 500 Hz i DisplayPort 2.1 za maksimalne performanse

Novi AGON PRO AG276QKD2 opremljen je 500 Hz QD-OLED panelom, podržava DisplayPort 2.1 i DisplayHDR True Black 500 certifikat, što ga čini izvrsnim izborom za gamere koji traže brzinu i preciznost prikaza u natjecateljskim naslovima

AGON PRO AG276QKD2 je 27-inčni monitor iz AOC-ove AGON PRO serije, namijenjen je gamerima, kao i svim ostalim korisnicima koji traže visoku brzinu osvježavanja i naprednu tehnologiju prikaza. Temelji se na QD-OLED panelu rezolucije 2560×1440 točaka, s maksimalnom stopom osvježavanja od 500 Hz i vremenom odziva od 0,03 ms (GtG), što ga pozicionira među najbrže dostupne modele na tržištu.

Monitor podržava DisplayHDR True Black 500 certifikat, koji omogućuje dublji kontrast i precizniji prikaz tamnih tonova, uz maksimalnu svjetlinu do 1000 nita. Pokrivenost prostora boja iznosi 99,1% DCI-P3 i 98% Adobe RGB, što ga čini prikladnim i za korisnike koji se bave obradom slike i videa.

Jedna od ključnih značajki je DisplayPort 2.1 (UHBR 20) priključak, koji nudi propusnost do 80 Gpbs, što je rijetkost na današnjem tržištu gaming monitora, a koja osigurava puni rad na 500 Hz pri QHD rezoluciji uz 10-bitnu dubinu boja. U pakiranju se nalazi i premium DisplayPort 2.1 kabel, duljine 1,8 m, koji omogućuje iskorištavanje punog potencijala zaslona. Osim toga, dva HDMI 2.1 priključka s priloženim HDMI 2.1 kabelom duljine 1,8 m osiguravaju kompatibilnost s konzolama nove generacije i višestrukim PC konfiguracijama.

Monitor uz već navedene priključke ima i USB 3.2 hub te izlaz za slušalice. Za zvuk tu su dvostruki zvučnici snage 5W. Adaptive- Sync tehnologija omogućuje igru bez pucanja slike u rasponu od 48 do 500 Hz, dok kompatibilnost s konzolama podržava i PlayStation 5 i Xbox Series X|S pri optimalnoj QHD rezoluciji i 120 Hz.

Ergonomski stalak omogućuje podešavanje po visini (do 130 mm), nagibu (-5°/+20°), zakretanju (±20°) i rotaciji (90°), a monitor podržava i VESA montažu (100 x 100). Stražnja strana uključuje RGB osvjetljenje koje se može prilagoditi putem AOC-ovog G-Menu softvera.

AGON PRO AG276QKD2 dolazi s trogodišnjim jamstvom koje uključuje i pokrivenost za OLED burn-in, pri korištenju u skladu prema uputama. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Monitor je dostupan na europskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 799.00 €.