AGON by AOC predstavio dva 320 Hz gamerska monitora - Q27G4SRU i U32G4U

AGON by AOC proširuje svoju ponudu s dva nova modela - Q27G4SRU i U32G4U koji nude različite pristupe igranju pri visokoj frekvenciji osvježavanja od 320 Hz

Stjepan Bilić srijeda, 15. listopada 2025. u 11:02
📷 AOC
AOC

AOC GAMING Q27G4SRU donosi 27-inčni Fast IPS zaslon s QHD rezolucijom (2.560 x 1.440) i frekvencijom osvježavanja od 320 Hz. Takva kombinacija omogućuje dobru razinu detalja uz vrlo brz prikaz, što može biti korisno u natjecateljskim igrama. Gustoća piksela iznosi 110,84 PPI, a odziv panela je 1 ms GtG i 0,3 ms MPRT uz aktiviranu MBR Sync tehnologiju.

Zaslon podržava DisplayHDR 400, ima maksimalnu svjetlinu od 450 cd/m2 te pokriva 136,9 % sRGB i 93,7 % DCI-P3 spektra. Monitor je opremljen s dva HDMI 2.1 priključka, jednim DisplayPort 1.4, ugrađenim zvučnicima (2 W) i USB 3.2 Gen 1 hubom s četiri priključka, uključujući jedan s funkcijom brzog punjenja. Podrška za Adaptive-Sync i G-SYNC Compatible certifikat dodatno poboljšavaju stabilnost prikaza.

Q27G4SRU &#128247; AGON by AOC

AOC GAMING U32G4U koristi AOC-ovu Dual Frame tehnologiju, već poznatu s manjeg U27G4R modela, sada u 32-inčnom formatu. Monitor nudi dva načina rada, UHD (3.840 x 2.160) pri 160 Hz i FHD (1.920 x 1.080) pri 320 Hz. Ova fleksibilnost omogućuje korisnicima da odaberu između detaljnijeg prikaza i bržeg odziva, ovisno o vrsti igre ili zadatku.

UHD način rada nudi gustoću od 139,87 PPI, što je korisno za igre s vizualno bogatim sadržajem, multimediju i rad na projektima. FHD pri 320 Hz bolje odgovara brzim akcijskim igrama i simulacijama. Panel zadržava odziv od 1 ms GtG i 0,5 ms MPRT u oba načina rada, a DisplayHDR 400 certifikat ostaje prisutan. Povezivost je identična kao kod manjeg modela po dva HDMI 2.1, jedan DisplayPort 1.4 te USB hub s četiri priključka.

📷 AOC
AOC

Oba modela uključuju AOC-ov set funkcija usmjerenih na optimizaciju prikaza za igranje. Shadow Control poboljšava vidljivost u tamnijim dijelovima slike, Game Color omogućuje podešavanje zasićenosti boja, a Dial Point dodaje nišan na ekran, statički ili dinamički, ovisno o preferencijama igrača. Low Input Lag način rada smanjuje kašnjenje između korisničkog unosa i prikaza, dok Adaptive-Sync tehnologija uklanja trganje slike pri korištenju AMD i NVIDIA grafičkih kartica.

Kompatibilnost s konzolama je također riješena, Q27G4SRU podržava 2.560 x 1.440 pri 120 Hz za PlayStation 5 i Xbox Series X, dok U32G4U nudi punu UHD rezoluciju pri 120 Hz. Zahvaljujući HDMI 2.1 povezivosti, oba modela podržavaju promjenjivu brzinu osvježavanja na konzolama nove generacije.

U32G4U &#128247; AGON by AOC

Dizajn oba modela prati estetiku serije AOC Gaming G4 - tanki okviri, mat crna završna obrada i diskretni crveni detalji. Ergonomska postolja omogućuju podešavanje visine do 130 mm, naginjanje, zakretanje i okretanje zaslona, što može pomoći pri duljim sesijama. Tu je i podrška za VESA 100 x 100 montažu koja je korisna kod višemonitorskih konfiguracija.

Monitori AOC GAMING Q27G4SRU i U32G4U bit će dostupni od sredine listopada 2025. godine, po preporučenim maloprodajnim cijenama od 319,00 € i 429,00 €.

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189.90 259.90 Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20€ 239€ Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 619 Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 439,99 Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 1049,00 Kupi


HI-FI SETUP TJEDNA

Novosti

Audio-Technica & Elipson

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi