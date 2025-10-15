AGON by AOC predstavio dva 320 Hz gamerska monitora - Q27G4SRU i U32G4U

AGON by AOC proširuje svoju ponudu s dva nova modela - Q27G4SRU i U32G4U koji nude različite pristupe igranju pri visokoj frekvenciji osvježavanja od 320 Hz

AOC GAMING Q27G4SRU donosi 27-inčni Fast IPS zaslon s QHD rezolucijom (2.560 x 1.440) i frekvencijom osvježavanja od 320 Hz. Takva kombinacija omogućuje dobru razinu detalja uz vrlo brz prikaz, što može biti korisno u natjecateljskim igrama. Gustoća piksela iznosi 110,84 PPI, a odziv panela je 1 ms GtG i 0,3 ms MPRT uz aktiviranu MBR Sync tehnologiju.

Zaslon podržava DisplayHDR 400, ima maksimalnu svjetlinu od 450 cd/m2 te pokriva 136,9 % sRGB i 93,7 % DCI-P3 spektra. Monitor je opremljen s dva HDMI 2.1 priključka, jednim DisplayPort 1.4, ugrađenim zvučnicima (2 W) i USB 3.2 Gen 1 hubom s četiri priključka, uključujući jedan s funkcijom brzog punjenja. Podrška za Adaptive-Sync i G-SYNC Compatible certifikat dodatno poboljšavaju stabilnost prikaza.

AOC GAMING U32G4U koristi AOC-ovu Dual Frame tehnologiju, već poznatu s manjeg U27G4R modela, sada u 32-inčnom formatu. Monitor nudi dva načina rada, UHD (3.840 x 2.160) pri 160 Hz i FHD (1.920 x 1.080) pri 320 Hz. Ova fleksibilnost omogućuje korisnicima da odaberu između detaljnijeg prikaza i bržeg odziva, ovisno o vrsti igre ili zadatku.

UHD način rada nudi gustoću od 139,87 PPI, što je korisno za igre s vizualno bogatim sadržajem, multimediju i rad na projektima. FHD pri 320 Hz bolje odgovara brzim akcijskim igrama i simulacijama. Panel zadržava odziv od 1 ms GtG i 0,5 ms MPRT u oba načina rada, a DisplayHDR 400 certifikat ostaje prisutan. Povezivost je identična kao kod manjeg modela po dva HDMI 2.1, jedan DisplayPort 1.4 te USB hub s četiri priključka.

Oba modela uključuju AOC-ov set funkcija usmjerenih na optimizaciju prikaza za igranje. Shadow Control poboljšava vidljivost u tamnijim dijelovima slike, Game Color omogućuje podešavanje zasićenosti boja, a Dial Point dodaje nišan na ekran, statički ili dinamički, ovisno o preferencijama igrača. Low Input Lag način rada smanjuje kašnjenje između korisničkog unosa i prikaza, dok Adaptive-Sync tehnologija uklanja trganje slike pri korištenju AMD i NVIDIA grafičkih kartica.

Kompatibilnost s konzolama je također riješena, Q27G4SRU podržava 2.560 x 1.440 pri 120 Hz za PlayStation 5 i Xbox Series X, dok U32G4U nudi punu UHD rezoluciju pri 120 Hz. Zahvaljujući HDMI 2.1 povezivosti, oba modela podržavaju promjenjivu brzinu osvježavanja na konzolama nove generacije.

Dizajn oba modela prati estetiku serije AOC Gaming G4 - tanki okviri, mat crna završna obrada i diskretni crveni detalji. Ergonomska postolja omogućuju podešavanje visine do 130 mm, naginjanje, zakretanje i okretanje zaslona, što može pomoći pri duljim sesijama. Tu je i podrška za VESA 100 x 100 montažu koja je korisna kod višemonitorskih konfiguracija.

Monitori AOC GAMING Q27G4SRU i U32G4U bit će dostupni od sredine listopada 2025. godine, po preporučenim maloprodajnim cijenama od 319,00 € i 429,00 €.