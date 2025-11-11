Q27G4ZDR i Q27G4SDR prvi su QD-OLED monitori u seriji AOC GAMING

AGON by AOC je unutar svoje AOC GAMING serije monitora predstavio prve QD-OLED monitore – Q27G4ZDR i Q27G4SDR s frekvencijama osvježavanja od 240 Hz i 360 Hz

AGON by AOC je predstavio dva nova 27-inčna monitora - Q27G4ZDR i Q27G4SDR. Riječ je o prvim QD-OLED monitorima unutar AOC GAMING serije. Također oba modela odlikuje i najnoviji dizajn G4 serije s jasnim linijama.

Ovi monitori nude iste temeljne prednosti OLED tehnologije kao i premium modeli, beskonačan omjer kontrasta, iznimno širok raspon boja s pokrivenošću 147,6 % sRGB spektra i 99,1 % DCI-P3 točnosti, te QHD (2.560 x 1.440) rezoluciju s gustoćom od 110,84 piksela po inču. Dubina panela od 10 bita omogućuje prikaz 1,07 milijardi boja, osiguravajući glatke prijelaze i preciznu reprodukciju boja. Oba modela podržavaju HDR tehnologiju, Q27G4ZDR podržava HDR10, dok Q27G4SDR nosi certifikat VESA DisplayHDR True Black 400.

Q27G4ZDR AGON by AOC

Kao i svi OLED monitori iz linije AGON by AOC, oba modela uključuju napredne OLED Care funkcije te dolaze s trogodišnjim jamstvom koje pokriva i burn- in efekt, pod uvjetom da se uređaji koriste u skladu s uputama. Model Q27G4ZDR s frekvencijom osvježavanja od 240 Hz nudi balans između glatkih performansi za natjecateljski gaming i visoke kvalitete prikaza, dok Q27G4SDR podiže frekvenciju na 360 Hz za igrače koji traže maksimalnu natjecateljsku prednost. Oba monitora postižu odziv od 0.03 ms (GtG). Tehnologija Adaptive-Sync uz NVIDIA G-SYNC Compatible certifikaciju uklanja trganje slike pri promjenjivim brzinama kadrova, osiguravajući gladak gaming pri svakoj frekvenciji.

Q27G4ZDR i Q27G4SDR AGON by AOC

S najnovijim HDMI 2.1. i DisplayPort 1.4 priključcima, ovi monitori spremni su za najnovije grafičke kartice i konzole nove generacije. USB 3.2 hub s brzim punjenjem drži sve vaše periferije povezane i pod naponom, dok potpuna kompatibilnost sa PS5 i Xbox Series X/S omogućuje igranje u QHD rezoluciji pri 120 Hz. Oba monitora nude bogat set gaming značajki osmišljenih za postizanje natjecateljske prednosti. Shadow Control poboljšava vidljivost u tamnim dijelovima igre, dok Game Color optimizira zasićenost boja za bolju jasnoću prikaza. Prilagodljivi gaming modovi omogućuju optimalne postavke za različite žanrove igara, a Low Input Lag način rada osigurava trenutačan prijenos svake naredbe na ekran. Za dugotrajan i ugodan gaming tu su Anti-Blue Light način i Flicker-Free tehnologija, koji smanjuju naprezanje očiju i treperenje slike.

AGON by AOC

Potpuno ergonomska postolja omogućuju podešavanje visine do 130 mm, uz mogućnost nagiba, zakretanja i okretanja zaslona za optimalne kutove gledanja. Kompatibilnost s VESA 100 x 100 nosačima omogućuje fleksibilne konfiguracije s više monitora, dok integrirano upravljanje kabelima osigurava uredan i organiziran radni prostor. G-Menu softver omogućuje jednostavnu prilagodbu gaming profila i postavka zaslona, dok PiP/PbP funkcionalnost podražava rad u više prozora istovremeno. Uz oba monitora dolaze premium HDMI i DisplayPort kabeli duljine 1,8 metara, spremni za trenutačno povezivanje i korištenje.

AOC GAMING Q27G4ZDR i Q27G4SDR bit će dostupni sredinom studenog 2025. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399,00 € i 549,00 €.