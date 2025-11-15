Bivši šef PlayStationa: Doba konzola je gotovo, budućnost je u sadržaju

Shawn Layden, bivši čelnik PlayStationa, tvrdi da je utrka u hardveru dosegnula vrhunac. Umjesto jačih konzola, industrija se mora okrenuti standardizaciji i kreativnijem, a ne nužno hiperrealističnom sadržaju

Iako se PlayStation 6 čini neizbježnim u ovoj srednjoj fazi životnog ciklusa PlayStationa 5, a Microsoft već signalizira dolazak novih premium konzola, postavlja se ključno pitanje - za koga se uopće proizvodi sva ta napredna tehnologija?

S relativno malo igara koje doista pomiču granice trenutnog hardvera, tržište kao da šalje jasnu poruku da dvostruko više teraflopsa svakih sedam godina jednostavno više nije prioritet.

U nedavnom intervjuu za Polygon, Shawn Layden, bivši predsjednik i izvršni direktor američkog Sony Interactive Entertainmenta, ponudio je osvježavajuće direktan pogled na budućnost igraće industrije. Prema njemu, put naprijed leži u sadržaju, a ne u hardveru.

"Mislim da smo, barem na razini konzola, dosegli točku inkrementalnih poboljšanja tehnologije. Razlika je, kako mi to volimo reći, 'toliko sitna da je samo psi mogu čuti'. Za većinu korisnika, ona je izvan ljudskog poimanja. Da bi igranje postalo sveprisutno poput glazbe i filmova, kupovina igraće konzole trebala bi biti jednostavna kao kupovina tostera“, objašnjava Layden.

Situacija je kontraproduktivna

Naime, Layden povlači analogije između današnjeg tržišta konzola i zastarjelih tehnologija poput Betamaxa ili HD-DVD-a, gdje je pokušaj kontrole svakog aspekta industrije na kraju doveo do smanjenih prinosa.

"Zamislite da morate kupiti Sonyjev CD player da biste slušali glazbu Sonyjevih izvođača? Zvuči apsurdno, ali to je otprilike situacija u kojoj se tržište videoigara danas nalazi. Novac od hardvera je primamljiv i teško ga se odreći. Razumijem to. Ali umjesto da se svakih šest godina opsesivno bavimo ray tracingom i time kako izgleda 200 FPS-a, možemo se jednostavno okrenuti strategiji sadržaja – i stvarati“, poručuje Layden.

On vjeruje da Microsoft trenutno proživljava svoj "trenutak istine", uspoređujući ga s odlukom Sege da napusti tržište konzola nakon Dreamcasta. Ako Microsoft uistinu prestane proizvoditi Xbox, Layden spekulira da bi to mogla biti prilika za PlayStation da okupi lidere industrije i stvori standardizirani format za igraće konzole.

Hardver nije jedini problem

Problem, međutim, nije samo u hardveru. AAA igre postale su nevjerojatno skupe i dugotrajne za izradu. Troškovi razvoja mogu doseći stotine milijuna dolara, a priča se da će razvoj igre Grand Theft Auto 6 premašiti čak milijardu dolara. Glavni krivac za te astronomske budžete je potraga za hiperrealističnom grafikom.

"Moramo se zapitati: što je doista potrebno za dobru igru? Je li hiperrealizam nešto što bismo trebali slijepo slijediti? To je iznimno skupo, kako za resurse sustava, tako i za ljude koji na tome rade. A Mario nikada nije patio zato što nije bio hiperrealističan", ističe Layden.

Industrija se našla u sličnoj situaciji kao Hollywood. Postoje ogromni, sigurni blockbusteri i mikro-budžetske indie igre, ali vrlo malo toga u sredini. Layden smatra da se izdavači i developeri moraju više usredotočiti na takozvani AA prostor, stvarajući igre koje su fokusirane, dovršene u dvije do tri godine, a ne u sedam do 10.

Također se osvrnuo na problem "napuhanih" igara. Prosječna dob igrača danas je u tridesetima. To su ljudi koji imaju novca, ali ne i vremena.

"Ako igra traje 60 sati, budimo iskreni, je li to 60 kvalitetnih sati? Je li obavljanje svih tih sporednih zadataka, koji nemaju veze s pričom, zaista bilo ispunjujuće iskustvo?" pita se Layden. Ta navika stvaranja predugih igara, tvrdi, potječe još iz doba videoteka, kada su developeri umjetno produljivali igre kako bi potaknuli kupnju umjesto iznajmljivanja.