Dell Alienware AW3225QF u zakrivljenu gaming OLED jednadžbu uvodi i 4k rezoluciju

SPECIFIKACIJE – Dell Alienware AW3225QF Ekran 32'' (3.840x2.160) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1000000:1/ 1000 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 1x USB-C, 3x USB-A,

USB B

Dellov brend Alienware jedan je od sinonima za gaming, a logo vanzemaljca je među prepoznatljivijim simbolima niše. Proizvođač je predstavio novi 32'' model Alienware AW3225QF koji je nadogradnja postojećih serija QD-OLED monitora, no posebnost ovog gaming uređaja predstavljenog na CES-u je 4K rezolucija. Do sada je Alienware imao veći 34-inčni model s 1440p rezolucijom te manje 25 i 27 inčne modele. Kako monitor još nije sletio na naše tržište, za usporedbu veći 34 inčni možete pronaći za oko 1150 eura, dok je na Dell stranicama cijena za 32'' 4K model 1199 dolara što će dok dođe do naših polica očekivano narasti.

Crno-bijelo u boji. Alienware je pomiješao crnu i bijelu estetiku i dodao dašak RGB-a

S prednje strane monitor ima onaj gaming izgled, ali nije napadan. Tu su tanki rubovi oko ekrana sa zakrivljenjem od 1700R i nešto deblja brada s Alienware logom. Baza stalka je u obliku obrnutog slova V i nastavlja se na relativno robusni stalak i tu već imamo malo napadnije elemente koji se u potpunosti otkrivaju okretanjem monitora. Crna prednja strana i dijelom stražnja u kontrastu je s bijelom plastikom koja se proteže i na stražnji dio stalka Tu je još i logo Alienwarea te veliki broj 32 koji su oboje u RGB izvedbi. Inače, monitor ima AlienFX osvjetljenje koje u tri stražnje zone doprinosi ambijentu i također je RGB. Sa stražnje strane je ugrađen i poseban dio s dodatnom ventilacijom za hlađenje OLED ekrana, a nalazi se kod hvatišta stalka i monitora. Stalak inače dopušta podešavanje po visini, zakretanje i naginjanje naprijed-natrag.

Zakrivljeni QD-OLED panel uz očekivani ogroman kontrast, izniman prikaz crne ima i visoku svjetlinu, a tu su i brz odziv te 240 Hz refresh rate

Sam panel je QD-OLED što znači da ima dodatni Quantum Dot sloj povrh ionako napredne OLED tehnologije, pa uz ogroman kontrast, izuzetan prikaz crne ovaj monitor može dostići u HDR načinu i visoku svjetlinu od 1000 cd/m2. Igrači će moći uživati u brzom odzivu OLED panela od 0,03 ms te visokom refresh rateu od 240 Hz. Podržan je Nvidia G-Sync i promjenjivi refresh rate (VESA AdaptiveSync), ali ne i AMD FreeSync službeno. Ovaj monitor bez problema može poslužiti i za kreativne profesionalce jer uz 4k rezoluciju pokriva 99% DCI-P3, 95% Adobe RGB i 100% sRGB spektra.

Od mnoštva sučelja izdvajamo DisplayPort 1.4 te dva HDMI 2.1

Od sučelja za konzolaše je tu HDMI 2.1 koji će iskoristiti 4k u 120 Hz, a drugi HDMI 2.1 je eARC i možete ga iskoristiti za spajanje vanjskih zvučnika ili soundbara. Tu je još Display Port te niz USB-ova, a za slanje 4k 240 Hz signala s kompa morat ćete iskoristiti DisplayPort konekciju. Sva su sučelja smještena sa stražnje strane okrenuta prema dolje, s tim da jedan USB A i C na donjoj strani monitora nedaleko od joysticka kojim se upravlja bogatim OSD izbornikom. Ovaj monitor ne dolazi s ugrađenim zvučnicima.

Konkurencija u OLED areni je sve veća. Nedavno smo testirali Corsair Xeneon Flex koji je zamjetno veći od ovog modela, a svoje zanimljive modele imaju Samsung u različitim veličinama uključujući i 49'', dok LG i AOC imaju interesantne alternative na manjoj 27-inčnoj dijagonali. Alienware je ponudio vrlo brzi monitor sa svim prednostima QD-OLED tehnologije i naprednim gaming opcijama, a jedina moguća zamjerka je nešto viša očekivana cijena.