Philips 65PUS8510 je QLED model s Ambilight tehnologijom i Titan OS-om za 600 eura

Klasični LED televizor srednje klase iz Philipsa uključuje Quantum Dot sloj, podršku za njihovu poznatu Ambilight tehnologiju i vlastito pametno sučelje, a dolazi i s konkurentnom cijenom

SPECIFIKACIJE – Philips 65PUS8510/12 Ekran 65 QLED / 4K (3.840x2.160) / 60 Hz HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+) Konektori 3 x HDMI 2.0, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 Procesor Pixel Precise Ultra HD Softver Titan OS

Uz OLED na vrhu ponude i mini LED televizore odmah iza, Philips i dalje u svojem lineupu ima klasične LED modele. Srednju klasu te ponude čine televizori pojačani Quantum Dot slojem i u slučaju Philipsa, njihovom trademark tehnologijom ambijentalnog osvjetljenja, popularnim Ambilightom. Radi se o vrlo solidno opremljenom televizoru koji se na našem tržištu u veličini od 65'' može nabaviti za 599 eura. Inače Philips PUS8510 stiže u veličinama od: 43'', 50'', 55'', 55'', 65'', 75'' i 85''.

Mat crna boja tankih okvira komplementarna je s metalnim nožicama na kojima stoji televizor

Ova serija prati općeniti trend iznimno tankih rubova oko panela, osim na donjoj strani gdje je rub dovoljan za natpis Philips. Mat crna boja okvira jednaka je onoj na metalnim nožicama smještenim bliže krajevima ekrana. Najznačajniji dodatak je trostrani Ambilight, odnosno poznati niz LED-ica na stražnjoj strani televizora koje osvjetljavaju zid prema željama korisnika, a među najkorisnijim modovima rada je praćenje slike na ekranu i projiciranje tih boja na zid što daje dojam šire slike.

Philips PUS8510 ima direktno LED pozadinsko osvjetljenje, micro dimming i Quantum Dot tehnologije

Philips 65PUS8510 donosi VA panel s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem i micro dimming tehnologijom koja bi trebala poboljšati prikaz crne, kontrast i pridonijeti uniformiranom prikazu. Za bolji prikaz boja tu je Qunantum Dot sloj, a za procesiranje slike je tu sustav Pixel Precise Ultra HD. Podržani su HDR10, HDR10+ i HLG formati prikaza HDR sadržaja. Iako televizor ima 60 Hz, stiže s VRR i ALLM podrškom, pa će igraći uz promjenjivu stopu osvježavanja dobiti i Gamebar 2.0 sučelje za brz odabir opcija.

Televizor se oslanja na Philipsovo vlastito pametno sučelje Titan OS koje nema količinu aplikacija i sve mogućnosti koje donosi Google TV (prisutan u Philips high-end modelima), ali nudi sve najvažnije video streaming aplikacije. Stiže s tri HDMI konektora pri čemu je HDMI 1 ujedno i za eARC povezivanje. Za mrežne mogućnosti uz Ethernet ima i Wi-Fi 5 te Bluetooth 5.2 mogućnosti, a za zvuk se brinu dva stereo zvučnika snage po 10 W. Televizor podržava Dolby Atmos i DTS:X, no da bi ste ih u potpunosti iskoristili trebat će vanjski kompatibilni soundbar ili drugi audio sustav.

Ukupno za ispod 600 eura u veličini od 65'' stiže TV s direktnim LED pozadinskim osvjetljenjem i tehnologijom lokalnog zatamnjenja, solidnom HDR podrškom i trostranim Ambilightom.